Xiaomi stellt in Kürze sein erstes Smartphone mit faltbarem Display im Flip-Format vor. Das Xiaomi Mix Flip wurde von Firmengründer Lei Jun jetzt erstmals gezeigt. Lei gewährte außerdem einen ersten Blick auf das größere Xiaomi Mix Fold 4.

Wie in jedem Jahr wird Xiaomi-Chef Lei Jun am 19. Juli 2024 auch dieses Jahr wieder seine jährliche Ansprache zum Status des Unternehmens halten. Dabei werden wie üblich einige neue Produkte präsentiert, zu denen neben dem Xiaomi Band 9 Fitness-Tracker auch die Xiaomi Buds 5 sowie laut einer jetzt erfolgten Ankündigung ebenfalls das Xiaomi Mix Flip und das Xiaomi Mix Fold 4 gehören werden.Mit dem Mix Flip bringt Xiaomi sein erstes Smartphone mit faltbarem Display auf den Markt, das im vertikal aufzuklappenden Flip-Formfaktor gehalten ist und somit in den direkten Konkurrenzkampf mit Produkten wie dem Samsung Galaxy Z Flip6 treten wird. Offenbar will Xiaomi mit dem Mix Flip eine absolute Top-Ausstattung bieten, da die ersten Hardware-Details bereits ein entsprechendes Bild zeichnen.Das auffälligste Merkmal des Xiaomi Mix Flip wird wohl das außen liegende Display sein, in das die beiden Hauptkameras eingelassen sind. Das Panel wird nach Angaben von Xiaomi eine Diagonale von 4,01 Zoll aufweisen und mit einer 1,5K-Auflösung aufwarten. Außerdem ist von einer maximalen Helligkeit von 1500 Candela im HDR-Betrieb die Rede.Durch die Größe des äußeren Bildschirms soll er auch für weitergehende Anwendungen als einfache Widgets verwendet werden können. Auf Teaser-Bildern zeigte Xiaomi unter anderem, die der App-Drawer geöffnet werden kann und Messenger-Eingaben per Tastatur vorgenommen werden können. Laut Lei Jun soll sogar das Telefonieren im geschlossenen Zustand ohne problem möglich sein. Insgesamt sei das Gerät bei Bedarf ein einfach zu nutzendes "Mini-Smartphone".Xiaomi machte außerdem schon jetzt klar, dass das Gerät auf dem aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm basieren wird und mit schnellem LPDDR5X-RAM und UFS-4.0-Flashspeicher aufwarten soll. Weiterhin verspricht man eine vom deutschen Kameraspezialisten mitentwickelte Hauptkamera. Der Akku des Xiaomi Mix Flip soll zudem mit 4780mAh offizieller Kapazität deutlich größer sein als bei allen anderen bisher erschienenen Foldable-Smartphones in diesem Format.Wie Lei ebenfalls ankündigte, plant man mit dem Xiaomi Mix Fold 4 den nächsten Schritt in Sachen "große Foldables". Das neue High-End-Gerät tritt unter anderem gegen das Samsung Galaxy Z Fold 6 an und soll dieses in praktisch jeder Hinsicht übertreffen. Besonders hervorzuheben ist dabei die extrem dünne Bauweise, denn das Mix Fold 4 wird laut Lei nur 9,47 Millimeter dick sein - im zusammengeklappten Zustand wohlgemerkt. Mit 226 Gramm ist es zudem nicht schwerer als ein normales Flaggschiff-Smartphone im regulären Formfaktor.Xiaomi will das Mix Fold 4 wie das Mix Flip mit einem von Leica optimierten Kamerasystem ausstatten, zu dem eine Periskop-Kamera mit fünffacher optischer Vergrößerung, eine normale Telefoto-Kamera und eine Makrokamera gehören. Außerdem wird das Gerät mit dem Snapdragon 8 Gen 3 aufwarten, also aktuelle High-End-Technik von Qualcomm mitbringen.Der Hersteller gibt außerdem an, dass man 50 Watt Wireless-Charging und IPX8-Zertifizierung sowie Satellitenkommunikation bieten will. Wann und zu welchen Preisen seine beiden neuen faltbaren Smartphones in China verfügbar macht, bleibt abzuwarten. Wie schon zuvor ist zudem fraglich, ob überhaupt ein internationaler Start der Geräte zu erwarten ist, denn das Mix Fold war in seinen bisherigen Ausgaben stets nur in China zu haben.