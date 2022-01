iPhone Fold: Apple arbeitet an Falt-Prototypen, hat aber auch Zweifel

Apple gehört nicht zu den Unternehmen, die sofort auf einen technologischen Zug aufspringen. Entsprechend lässt man sich in Sachen Falt-iPhone Zeit. Klar scheint zu sein, dass ein Gerät mit faltbarem Display in Entwicklung ist. Eine Garantie für einen Release ist das aber nicht.

iPhone Fold: Prototypen, aber nicht mehr

Dem kalifornischen Konzern wird gerne vorgeworfen, mitunter in Sachen Innovationen hinterherzuhinken. Apple lässt das stets kalt und der Konzern verweist darauf, dass man seinen Kunden nichts zumuten will, von dem man nicht überzeugt ist, dass es perfekt funktioniert. Und diese Bedenken sind im Fall von faltbaren OLED-Panels sicherlich mehr als berechtigt. Denn auch wenn es immer häufiger Smartphones gibt, die sich in der Mitte des Displays falten bzw. zusammenklappen lassen, so ist diese Technologie noch nicht frei von Kinderkrankheiten und Defekten.Es ist also nicht überraschend, dass sich Apple diesbezüglich (viel) Zeit lässt. Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis man ein iPhone Fold kaufen kann. Das bedeutet aber nicht, dass Apple nicht schon jetzt derartige Geräte testet. Entsprechende Berichte und Gerüchte gibt es schon länger, nun gibt es dazu aber neue Informationen.Der als zuverlässig geltende Leaker DylanDKT schreibt auf Twitter (via Apple Insider ): "Für diejenigen, die sich für ein faltbares iPhone interessieren: Apple arbeitet und testet definitiv mehrere Prototypen mit faltbaren Displays. Allerdings gibt es bei der Technologie der faltbaren Displays noch zu viele Kompromisse."Bei Apple scheint man sich auch nicht sicher zu sein, ob derartige Geräte überhaupt eine Zukunft haben: "Es gibt auch Bedenken, ob faltbare Smartphones weiterhin einen Platz auf dem Markt haben oder ob sie schnell obsolet sein werden. Daher ist Apple bestrebt, den Markt sorgfältig zu beobachten und die Fehler seiner Konkurrenten zu verbessern."Schließlich betont auch der Leaker, dass Apples Ansatz sich von der Konkurrenz stark unterscheidet und man nichts Halb- oder Unfertiges veröffentlichen will: "Während andere Hersteller an Produkten arbeiten, die sich scheinbar noch in der Beta-Phase befinden, ist Apple sehr darauf bedacht, dass das Design keinen Rückschritt gegenüber dem aktuellen Formfaktor des iPhone darstellt. Das Unternehmen ist daran interessiert, die Entwicklung der Technologie langfristig zu verfolgen."Siehe auch: