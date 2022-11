Samsung: Apples erstes Falt-Display-Gerät wird kein iPhone sein

Seit Jahren spekuliert die Fachwelt, wann Apple sein erstes Smartphone mit faltbaren Display auf den Markt bringen wird, doch die Kalifornier haben es alles andere als eilig. Samsung ist nun der Meinung, dass das erste derartige Gerät kein iPhone , sondern ein iPad sein wird.

Samsung: 2024 kommt ein Falt-Gerät von Apple

Samsung

Samsungs mobile Sparte, die seit einem knappen Jahr Mobile Experience (MX) heißt, hat sich laut Angaben des koreanischen Mediums The Elec dieser Tage mit Zulieferern getroffen, um über diverse aktuelle Themen des Geschäfts zu sprechen. Eines war natürlich die von Samsung gepushte Klasse der faltbaren Smartphones und der koreanische Konzern teilte mit, dass man nach wie vor sehr optimistisch ist.Zur Sprache kamen in diesem Zusammenhang auch die Konkurrenten von Samsung, allen voran Apple. Und hier hatte der koreanische Hersteller eine interessante Vermutung bzw. Prognose: Denn man geht davon aus, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino davon 2024 sein erstes Falt-Gerät vorstellen und veröffentlichen wird. Das wird aber nach Ansicht von Samsung nicht das iPhone sein, sondern das iPad und möglicherweise auch ein Laptop.Das ist sicherlich keine reine Spekulation. Denn Samsung hat nicht nur selbst viel Erfahrung mit seinen Smartphones der Fold-Reihe, sondern stellt derartige Panels auch selbst her. Über ein "iPhone Fold" wird wie erwähnt schon lange spekuliert, doch man kann annehmen, dass Apple mit den nach wie vor klobigen und schweren Geräten nicht glücklich wäre, weil das nicht zur Design-Philosophie des Unternehmens passt.Abgesehen zu den Aussagen zu Apple gab es auch jede Menge an PR grenzende Zahlen: So teilte Samsung mit, dass auf dem südkoreanischen Markt iPhone-Nutzer in ihren 20ern und 30ern ihre Geräte drei- bis viermal häufiger als zuvor gegen Samsungs faltbare Telefone austauschen.Besitzer von Falt-Smartphones sind damit offenbar auch zufrieden, denn laut Samsung gaben nahezu 90 Prozent der Nutzer von faltbaren Smartphones an, dass sie als nächstes Gerät ein Modell dieser Bauart kaufen würden bzw. werden.