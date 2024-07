Warum wir Apple Intelligence zunächst nicht in Europa starten?

Apple Intelligence darf zunächst nicht in Europa starten, da hier strengere Datenschutzgesetze wie die DSGVO gelten. Diese Vorschriften verlangen, dass alle erhobenen Daten umfassend geschützt und die Privatsphäre der Nutzer gewährleistet wird. Apple muss sicherstellen, dass die neuen KI-Funktionen diesen hohen Standards entsprechen, bevor sie in Europa eingeführt werden können. Die Anpassung an diese gesetzlichen Anforderungen erfordert zusätzliche Zeit und Ressourcen, weshalb Apple den Start zunächst auf die USA beschränkt. Der Konzern arbeitet mit der EU-Kommission an einer Lösung.