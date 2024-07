iPhone 17: Zahlreiche Details zu den Modellen von 2025 sickern durch

In weniger als zwei Monaten wird Apple neue Smartphones vor­stellen, das bedeutet, dass die iPhone 16-Varianten fertig sind und auch, dass die Entwicklung der Nachfolger begonnen hat. Die Leak-Maschinerie steht auch nicht still, denn zum iPhone 17 gibt es neue Details.

Das iPhone 17 ist (längst) in Arbeit

iPhone 17: 6,27-Zoll-Display (799 Dollar)

iPhone 17 Pro: 6,27-Zoll-Display (1099 Dollar)

iPhone 17 Pro Max: 6,86-Zoll-Display (1199 Dollar)

iPhone 17 Slim: 6,65-Zoll-Display (1299 Dollar)

Zusammenfassung Apple wird in zwei Monaten die iPhone 16-Varianten vorstellen

Leak-Details zum iPhone 17 sind bereits bekannt

iPhone 17-Entwicklung läuft, Verträge mit Zulieferern wichtig

Vier iPhone 17 Modelle geplant, "Plus"-Variante wird ersetzt

Alle iPhone 17 Modelle mit LTPO-Display und bis zu 120 Hz

iPhone 17 Slim wird das teuerste Modell, möglicherweise dünner

iPhone 17 Pro und Pro Max bieten verbesserte A19 Pro-Chips und 12 GB RAM

Spekulationen und Gerüchte zu den (über)nächsten iPhone-Modellen gibt es seit bereits Wochen und Monaten, bis zur Veröffentlichung im September 2025 ist also noch viel Zeit. In Cupertino läuft die Arbeit am iPhone 17 schon länger, denn schließlich müssen Verträge mit Zulieferern und Technologiepartnern langfristig geschlossen werden. Das ist auch der Grund, warum man Leaks zum aktuellen Zeitpunkt nicht als vollkommen unglaubhaft abtun sollte.Aktuell schreibt der bekannte und auch zuverlässige Leaker Ice Universe in einem Beitrag auf Weibo (via 9to5Mac ), dass Apple für das nächste Jahr vier Modelle vorbereitet. Dabei bestätigt der Insider, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino die "Plus"-Variante aufgeben und stattdessen ein neues "Slim" genanntes Gerät starten wird. Ice Universe liefert zudem Display-Größen sowie anvisierte Preise.Zum ersten Mal werden alle iPhone-Modelle über ein LTPO-Display (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) verfügen. Das bedeutet, dass alle Apple-Smartphones von 2025 die ProMotion genannte Anzeige bieten werden, das bedeutet variable Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hz - bisher war diese Technologie den Pro-iPhones vorbehalten.Das bereits erwähnte Slim-Modell wird das teuerste Smartphone von Apple bisher sein. Es könnte einen A19-Chip, ein Aluminiumgehäuse und acht GB RAM haben, gleiches gilt für das reguläre iPhone 17. Das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max werden hingegen einen A19 Pro-Chip sowie 12 GB RAM bieten. Es ist freilich etwas unklar, warum das Slim so viel kosten könnte (wenn die Informationen stimmen), obwohl die Spezifikationen schlechter sind. Klar scheint jedenfalls zu sein, dass das Slim ein neues, besonders dünnes Design bieten wird.