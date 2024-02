Apple stoppt angeblich nach Problemen die Tests für faltbare iPhones

Aktuell gibt es wieder verhältnismäßig viele neue Gerüchte über ein faltbares iPhone . Die neuesten Gerüchte besagen allerdings, dass man noch länger auf ein faltbares iPhone warten muss - Apple soll die nächsten Displays nach Qualitätstests abgelehnt haben.

Pläne auf Eis gelegt

Entwicklung läuft seit Jahren

Apple könnte noch im Zeitplan liegen

Zusammenfassung Neue Gerüchte um faltbares iPhone; Verzögerungen erwartet

Qualitätstests führten zu Ablehnung der Display-Muster

Bericht von 91Mobiles zitiert chinesische Zulieferquellen

Apple unzufrieden mit Haltbarkeit von Samsung-Displays

Technologische Fortschritte bei faltbaren Displays nötig

Markteinführung möglicherweise später als 2025

Weiterarbeit an faltbarem iPad-Format als Alternative

Diese neuen Informationen stammen laut dem Bericht des Online-Magazins 91Mobiles aus Zulieferkreisen aus China. Apple hat demnach seine Pläne für ein faltbares Smartphone auf Eis gelegt, beziehungsweise für unbestimmte Zeit zurückgestellt. Vor kurzem hieß es noch, Apple testet derzeit mindestens zwei Prototypen Nun gibt es aber Hinweise darauf, dass die vorproduzierten Display-Muster nicht den strengen Qualitätsstandards des Unternehmens entsprachen und daher abgelehnt wurden.Apple forscht an der Technologie der faltbaren Displays bereits seit mehreren Jahren. Zu den ersten Prototypen gehörten iPhones, die sich nach innen falten ließen. Samsung , ein wichtiger Zulieferer von Apple, stellte im Rahmen dieses Testverfahrens erste Muster faltbarer Displays zur Verfügung. 91Mobiles zitiert jetzt eine Quelle, die behauptet, dass Apple mit der Haltbarkeit der Samsung Panels nicht zufrieden war. In den Labortests sollen viel zu schnell Risse im Bildschirm entstanden sein. Die von Apple eingeforderte erstklassige Zuverlässigkeit soll nicht gegeben sein.Apple warten nun den Berichten zufolge daran, dass die Display-Technologie echte Fortschritte macht - das könnte aber dauern und so zu weiteren Verzögerungen führen.Frühere Berichte erwähnten, dass Apple denn Start für ein faltbares iPhone frühestens 2024 oder 2025 geplant hatte. Laut der Display-Firma Display Supply Chain Consultants habe Apple "es nicht eilig zu haben, in den Markt für faltbare Smartphones einzutreten, und es könnte sogar länger (als 2025) dauern".Die Arbeiten an neuartigen faltbare Apple-Geräte ist aber möglicherweise nicht völlig zum Stillstand gekommen. Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple weiterhin an einem faltbaren iPad-Format arbeitet. Dies soll den Vorteil haben, dass es den Belastungen beim Falten besser standhält als ein Smartphone.