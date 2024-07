Tesla: Gewinn bricht dramatisch ein, neue Billigmodelle sollen es richten

Es war keine große Überraschung, da bereits bekannt war, dass die Verkaufszahlen stark rückläufig sind, aber das Ausmaß des Rückgangs ist dennoch erstaunlich: Denn Teslas Profit sank um satte 55 Prozent. Der Elektroautobauer will mit erschwinglichen Modellen kontern.

Rote Zahlen, grüner Aktienkurs

Neue Modelle ab 2025

Zusammenfassung Teslas Gewinn sank um 55 Prozent, Umsatzrückgang um neun Prozent

Gewinn von 1,1 Milliarden und Umsatz von 21,3 Milliarden Dollar erzielt

Trotz Rückgang stieg die Tesla-Aktie nachbörslich an

Elon Musk kündigte neue Modelle für Anfang 2025 an

Geplantes Model 2 für 25.000 Dollar wird nicht umgesetzt

Musk warnte vor höheren Kosten als bei geplantem Model 2

Erkenntnisse aus bisheriger Arbeit werden weiter genutzt

1,1 Milliarden Dollar Gewinn und 21,3 Milliarden Dollar Umsatz. Das sind die wichtigsten Punkte der gestern Abend bekannt gegebenen Geschäftszahlen des Elektroautobauers von Elon Musk . Beides ist im Vergleich zum Vorjahresquartal, also dem ersten von 2023, ein signifikanter Rückgang, im Fall des Gewinns waren es die erwähnten 55 Prozent, beim Umsatz lag das Minus bei neun Prozent. Dennoch legte die Tesla-Aktie nachbörslich zu, das war eine Börsenbewegung, die sich selbst erfahrene Aktienexperten nicht sofort erklären konnten.Es ist auch nicht klar, ob die an die Bekanntgabe der Geschäftszahlen übliche Telefonkonferenz mit Anlegern eine Rolle gespielt hat bzw. deren Erwartung (die Aufwärtsbewegung der Aktie begann nämlich teilweise bereits zuvor). Dort kündigte Tesla-Chef Elon Musk jedenfalls gleich mehrere Maßnahmen an, die das Geschäft wieder ankurbeln sollen.Vor allem sagte Musk, dass der US-Autobauer Anfang 2025 "neue Modelle" einführen wird, und zwar auf der Grundlage seiner aktuellen Plattformen und Produktionslinien. Gleichzeitig wird man ein komplett neues Fahrzeug, das Model 2 für geplante 25.000 Dollar, nicht wie geplant umsetzen, so der Tesla-CEO.Details zu den Fahrzeugen nannte Musk nicht. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte das Aus für das Model 2 bereits Anfang April vermeldet, darauf reagierte Musk mit dem Vorwurf der Lüge. Nun bestätigte sich das. Musk warnte auch, dass der neue Plan "zu einer geringeren Kostenreduzierung führen könnte als bisher erwartet". Das bedeutet konkret, dass die Fahrzeuge mehr kosten könnten als das zuvor vorgesehene Model 2.Das sei aber ein Vorteil, so Tesla, weil dadurch das Risiko einer Investition in einen "revolutionären" Herstellungsprozess vermieden wird. Laut Teslas Chefingenieur Lars Moravy sei die hier bisher geleistete Arbeit auch nicht verschwendet, man könne die gewonnenen Erkenntnisse dennoch nutzen.