Apple iPad Air: 12,9-Zoll-Modell soll Mini-LED des iPad Pro erben

Vermutlich wird Apple im nächsten Monat seine iPad-Pro- und iPad-Air-Reihe auffrischen. Zu den Neuheiten gehört ein neues und größeres iPad Air mit 12,9-Zoll. Jetzt zeichnet sich ab, dass dieses Modell ein besseres Display auf Pro-Niveau erhält.

Mini-LED-Technologie besser als LCD

iPad Air wird brillanter

In einem Post von Ross Young , dem Leaker und Displayberater, heißt es, dass das kommende iPad Air mit der Mini-LED-Technologie ausgestattet sein wird und nicht mit einem herkömmlichen LCD-Panel, wie es für das neue 10,9-Zoll-iPad-Air erwartet wird und vom aktuellen iPad Air bekannt ist.Die Mini-LED-Technologie wird im aktuellen iPad Pro verwendet und diese Art von Display hat einige Vorteile gegenüber herkömmlichen LCDs. Durch die Verwendung von Mini-LEDs hat das Display eine höhere Helligkeit und einen stärkeren Kontrast. Außerdem bietet es eine präzisere Hintergrundbeleuchtung und einen erweiterten Dynamikbereich (HDR) sowie eine verbesserte Energieeffizienz für eine längere Akkulaufzeit.Im Leak heißt es, dass Apple beabsichtigt, die überschüssigen Mini-LED-Panels für das aktuelle iPad Pro mit 12,9 Zoll (32,77 cm) zu verwenden, was auch als Kostensenkungsmaßnahme des Tech-Unternehmens aus Cupertino erscheint.Nach allem, was wir wissen, wird Apple diese Panels in neuen Pro-Modellen nicht verwenden können, weil das Unternehmen bei den neuen iPad-Pro-Tablets auf OLED-Bildschirme umsteigt. Außerdem ist das Display des iPad Pro 2024 etwas größer als bei den Vorgängermodellen.Es ist unklar, ob das Display eine höhere Bildwiederholfrequenz erhält. Da es sich aber um das gleiche Panel wie beim iPad Pro 2022 handelt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir eine höhere Rate sehen werden.In Bezug auf das kommende kleinere iPad Air sagte der Tippgeber, dass es bei einem herkömmlichen LCD-Panel bleiben wird, obwohl auch dieses von einer verbesserten Bildwiederholrate profitieren könnte.Laut Mark Gurman von Bloomberg wird Apple die neuen iPads irgendwann in den ersten zwei Wochen im Mai vorstellen. Es wird vermutet, dass die gesamte iPad-Pro- und iPad-Air-Reihe mit einem M3-Chipsatz ausgestattet sein wird. Ebenso erwarten wir, dass ein neuer Apple Pencil 3 und das Magic Keyboard als Zubehör offiziell vorgestellt werden.Habt Ihr die Anschaffung eines der neuen iPads ins Auge gefasst, oder wollt Ihr erst noch abwarten, welche Neuerungen Apple für die Geräte noch bereithält?