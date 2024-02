Dataminer entdeckt Hinweis auf Apple HomePod mit iPad-Touchscreen

Noch bevor ein HomePod mit rundem Display erschien, wurde über einen HomePod-Lautsprecher mit Tablet-Display spekuliert. Eine Ent­de­ckung im neuen tvOS weist jetzt darauf hin, dass die Möglichkeit eines HomePod 3 mit einem größeren Display besteht.

HomePod 3. Gen mit Display und A15 Bionic-Prozessor?

Zusammenfassung HomePod 3 mit größerem Display möglich

Code in TV OS 17.4 Beta 3 deutet auf Gerät "Z314"

Unbekanntes Device könnte neuer HomePod sein

A15-Bionic-Chipsatz wie im iPad Mini verbaut

Könnte auch neues Apple-TV-Modell sein

SwiftUI-Framework in HomePod-Firmware enthalten

Leaker erwarten baldige HomePod-Aktualisierung

Wie 9to5Mac anhand des Codes der aktuellen tvOS 17.4 Beta 3-Firmware herausgefunden hat, scheint Apple tatsächlich ein unbekanntes Gerät mit dem Codenamen "Z314" zu testen. Es gibt keinen Hinweis auf den Formfaktor des Gerätes, aber die Quelle spekuliert, dass es auf dem HomePod OS läuft, das immer noch auf tvOS basiert. Daher ist es möglich, dass es sich bei dem Gerät um einen unveröffentlichten HomePod-Lautsprecher handelt.In jedem Fall scheint das Gerät mit dem A15-Bionic-Chipsatz von Apple ausgestattet zu sein, demselben SoC, das auch im 8-Zoll iPad Mini zum Einsatz kommt. Bei dem unbekannten Device könnte es sich jedoch auch um ein kommendes Apple-TV-Modell handeln, da das aktuelle " Apple TV 4K " mit einem A15-Bionic-Chip ausgestattet ist.Gegen die Idee eines neuen TV-Gerätes von Apple spricht allerdings, dass Apple der HomePod-Firmware ein SwiftUI-Framework hinzugefügt hat, mit dem sich Benutzeroberflächen auf den verschiedenen Apple-Plattformen erstellen lassen. Dadurch ist es wahrscheinlicher, dass Apple eine "HomePod OS"-Oberfläche auf einem vollwertigen Display testen könnte. Es besteht somit die Möglichkeit, dass das Gerät dem Formfaktor von Amazons Echo Show oder einem abnehmbaren Tablet wie dem Google Pixel Tablet ähnelt.Natürlich schließt die Entdeckung nicht aus, dass es einen HomePod mit einem funktionalen oberen Display geben könnte. Das fragliche Gerät könnte sich sogar auf den modifizierten HomePod der zweiten Generation mit Touch-Display beziehen, der bereits im Internet kursiert. Wer weiß das schon so genau?Auf jeden Fall vermuten verschiedene Leaker und Quellen, dass Apple in diesem Jahr eine Auffrischung seiner Smart-Home-Lautsprecher vorbereitet, sodass wir nicht allzu lange warten müssen, um herauszufinden, welcher HomePod uns wirklich erwartet.Was denkt Ihr, welcher ist es? Findet Ihr einen Lautsprecher mit einem Tablet besser als einen HomePod mit einem Mini-Touchscreen? Schreibt uns Eure Antworten in die Kommentare.