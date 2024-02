Weniger Upgrades: iOS 17 ist nicht so beliebt wie iOS 16 es war

Da kann man nun hineininterpretieren, was man möchte: Laut einer Analyse bleiben die Wechselraten für iOS 17 noch deutlich hinter iOS 16 . Nur 76 Prozent der iPhones der letzten vier Jahre nutzen das neuere Betriebssystem.

Diese Zahl lässt sich zwar sehen, ist aber im Vergleich auf das, auf was Apple zuvor innerhalb weniger Wochen und Monate nach dem Start eines neuen großen Updates zurückblicken konnte, recht bescheiden. Das meldet das Online-Magazin Apple Insider Dort heißt es, dass iOS 17 im Vergleich zu den Vorjahreszahlen noch Nachholbedarf hat. Zugrunde gelegt wurden für diese Auswertungen die Web-Analysen von Apple selbst. Die Veröffentlichung der iOS- und iPadOS-Nutzungszahlen , die auf Apps basieren, die direkt mit dem App Store interagieren, ist dabei eine gute Gelegenheit, um sich auch einmal anzuschauen, wie viele Nutzer auf Apples neuestes mobiles Betriebssystem aktualisieren haben.Den Zahlen zufolge nutzen am Anfang Februar 76 Prozent der in den letzten vier Jahren eingeführten iPhone-Modelle iOS 17, 20 Prozent verwenden noch iOS 16 und 4 Prozent frühere Versionen. Dabei zeigt sich die Verlangsamung des Umstiegs, denn im Jahr 2023, waren zur gleichen Zeit schon 81 Prozent der Nutzer auf das damals neue iOS 16 umgestiegen.Die Zahlen zeigen also ziemlich deutlich, dass es weniger Nutzer gibt, die ihre iPhones in den vier Monaten nach der Einführung von iOS 16 auf iOS 17 aktualisiert haben, als Nutzer, die innerhalb des gleichen Zeitraums ein Upgrade von iOS 15 auf iOS 16 durchgeführt haben.Speziell für iPadOS hat Apple folgende Zahlen veröffentlicht: Im Februar waren es 61 Prozent aller iPad-Modelle, die in den letzten vier Jahren eingeführt wurden, die das neueste iOS 17 verwenden. 29 Prozent waren mit iPadOS 16 und 10 Prozent mit früheren Versionen unterwegs.Das ist übrigens eine Verbesserung gegenüber den Vorjahreszahlen von 53 Prozent für iPadOS 16, 39 Prozent für iPadOS 15 und 8 Prozent für frühere Versionen.