Office Home 2024: Microsoft streicht Studenten aus dem Namen

Microsoft ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass die Produktnamen der Software des Konzerns sonderlich unkompliziert sind. Zumindest bei der günstigsten Version von Office scheint dies aber künftig der Fall zu sein: bald kommt Office Home 2024.

Gareth Smith

Office-Namensgebung wird einfacher

Office wird auch in Zukunft noch als eigenständiges Produkt für den Offline-Betrieb angeboten, auch wenn Microsoft immer stärker auf sein Microsoft 365-Abonnement drängt. Derzeit läuft die Entwicklung der 2024er-Ausgabe von Office, wobei ein aufmerksamer Nutzer jetzt bemerkt hat, dass Microsoft offenbar eine Umbenennung der günstigsten Version plant.Gareth Smith, seines Zeichens engagierter Insider-Tester, stellte jüngst fest , dass die von ihm im Rahmen des Betaprogramms installierte Vorabversion der kommenden Version von Microsofts Büropaket seit Kurzem die Bezeichnung "Office Home 2024" trägt. Zuvor wurde das Paket aus Word Excel , PowerPoint und OneNote bekanntermaßen als Office Home and Student vermarktet.Noch muss die scheinbar geplante Namensänderung für die günstigste Standalone-Version von Office natürlich als Spekulation betrachtet werden, denn eine offizielle Ankündigung durch Microsoft steht noch aus. Des Weiteren ist offen, welche Varianten die Redmonder von Office 2024 überhaupt anbieten wollen.Zuletzt gab es nicht nur Office Home and Student 2021, sondern auch noch die Variante Home and Business, die für kleine Unternehmen gedacht war und sich dadurch unterschied, dass auch noch Outlook enthalten war. Inzwischen hat Microsoft die alte Version von Outlook aber ohnehin abgeschafft und bietet die neue Version für jedermann kostenlos an.Dass diese nur eine Art Wrapper für die Web-Version von Outlook darstellt, steht auf einem anderen Blatt. Wahrscheinlich ist es aber, dass Microsoft die Namensänderung wegen der geänderten Vertriebsweise von Outlook vornimmt, wobei die "Home and Business"-Version von Office künftig wohl entfällt. Die Verfügbarkeit von Office 2024 als Standalone-Ausgabe wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.