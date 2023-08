Neues Office-Standarddesign und neue Schriftart im September für alle

Seit 10 Jahren gilt für Office ein Standard-Theme, das Farbe und Gestaltung aller Elemente regelt. Bald kommt die Ablösung. Ab dem nächsten Monat wird für alle Nutzer von Microsoft 365 ein neues Layout und eine neue Standardschrift eingeführt.

Microsoft

Nach 15 Jahren Ciao Calibri

Aktuell befinden sich die Anpassungen noch im Test mit Insidern, schon in einem Monat sollen dann alle Nutzer in den Genuss einer Frischzellen-Kur für Microsofts Office Apps kommen. Wie das Unternehmen bei der Vorstellung erläutert hatte, galt das aktuelle Office-Theme seit 2013, jetzt stehen für viele Elemente Anpassungen an. Laut The Verge starten diese im September für alle User.Microsoft beabsichtigt nach eigener Aussage mit dem Update, dass Nutzer Dokumente noch "moderner und zugänglicher" gestalten zu können. Dafür wurde unter anderem die Standard-Farbpalette deutlich überarbeitet. Die Farbe Gelb verschwindet aus der Auswahl, dafür wird ein dunkles Türkis mit aufgenommen. Allgemein wirken alle Farben zurückhaltender.Die Entwickler zu den weiteren Anpassungen, die sich durch alle Office-Anwendungen ziehen: "Wir haben die Gewichtungen der Standardkonturen erhöht, die Konsistenz zwischen Formen und Linien verbessert und einen besseren Kontrast hinzugefügt."Zu guter Letzt wird auch Calibri als Standardschrift ab dem nächsten Monat ersetzt. Microsoft hatte fünf Ersatzkandidaten mit den Nutzern getestet, dabei konnte sich die Font "Bierstadt" durchsetzen. Unter dem neuen Namen "Aptos" wird diese bald in allen Office-Programmen wie Word, Outlook, PowerPoint und Excel voreingestellt sein.Wer sich so gar nicht mit all diesen Anpassungen anfreunden kann, hat die Möglichkeit, auf das alte Office-Theme zu wechseln (Datei > Optionen > Allgemein > Office-Design). Das hat Microsoft in "Office Theme 2013 - 2022" umbenannt, das neue erhält den schlichten Namen "Office-Theme"