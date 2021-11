OnlyOffice Desktop: Gratis Office-Suite für Windows

Office-Suite für alle Plattformen

ONLYOFFICE Desktop ist eine quelloffene Office-Suite, die Editoren für Texte, Tabellen und Präsentationen unter einer gemeinsamen Oberfläche vereint.Die kostenlose Software zeichnet sich durch die Unterstützung aller gängigen Office-Dateiformate aus und stellt so eine starke Alternative zu Anwendungen wie Open Office, Libre Office oder Microsoft Office dar. ONLYOFFICE Desktop vereinfacht außerdem das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten in größeren sowie kleineren Teams.Neben der hier zum Download angebotenen Version 6.4.2 für Windows-Systeme ist ONLYOFFICE Desktop auch für Linux und Mac OS verfügbar. Seit der Version 6.4 liefert die Software eine optimierte Unterstützung für ARM-basierte Macs. Außerdem gibt es mobile Versionen für Android und iOS.Nach dem Start erinnert die Benutzeroberfläche von ONLYOFFICE Desktop stark an die Office-Programme von Microsoft, allerdings mit einem cleveren Unterschied: ONLYOFFICE bündelt nämlich Dokumente, Arbeitsmappen und Präsentationen in einer einzigen Anwendung. Dank Registerkarten lassen sich verschiedene Dokumente in einem einzigen Fenster öffnen - dies vereinfacht das Arbeiten mit mehreren Dateien gleichzeitig ungemein.ONLYOFFICE Desktop unterstützt die OOXML-Dateiformate .docx, .xlsx und .pptx, kann aber auch die OpenDocument-Formate für Texte, Tabellen und Präsentationen verarbeiten.Beim Blick auf die Basisfunktionen bietet ONLYOFFICE Desktop alles, was man von einem modernen Office-Paket erwartet. Die Textverarbeitung umfasst Werkzeuge zum Formatieren von Texten, zum Einfügen von Formen, Diagrammen und Tabellen oder zum Anlegen von Fußnoten, Lesezeichen und Verweisen.Die Tabellenkalkulation unterstützt beispielsweise Formeln für Berechnungen, kann Daten aus externen Quellen importieren und Pivot-Tabellen einfügen. Für Präsentationen stehen verschiedene Vorlagen und Folienlayouts sowie Effekte bereit. Ein Präsentationsmodus ist ebenfalls mit an Bord.Für weitere Aufgaben kann ONLYOFFICE Desktop mit Plug-ins erweitert werden . Diese erleichtern etwa das Einbinden von Videos, übersetzen Texte über Online-Dienste wie DeepL oder Google Translate und Programmierer können sich so Programmcode hervorheben lassen.ONLYOFFICE Desktop macht es zudem leicht, Dokumente gemeinsam mit Teamkollegen zu bearbeiten. Das Besondere: Änderungen an Dokumenten sowie Kommentare erscheinen bei allen Teilnehmern in Echtzeit auf dem Bildschirm.Außerdem stehen eine Chat-Funktion sowie Ende-zu-Ende-verschlüsselte Privaträume zur Verfügung. Hier setzt ONLYOFFICE auf den sicheren Standard AES-256. Außenstehende erhalten so keinen unbefugten Zugang zu vertraulichen Dokumenten. Für die sichere Zusammenarbeit kann die Software ganz einfach mit Nextcloud, ownCloud, Seafile oder der ONLYOFFICE-Online-Plattform verbunden werden.Über die Programmeinstellungen lassen sich die Sprache und das Aussehen der Benutzeroberfläche von ONLYOFFICE Desktop verändern. Beispielsweise ist hier der Wechsel zu einer dunklen Benutzeroberfläche möglich, um in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen die Augen zu schonen.