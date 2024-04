Apple Pencil startet fürs iPhone und muss nicht mehr aufgeladen werden

Apple arbeitet einem Bericht zufolge an einer neuen Technologie für Eingabestifte, die passiv arbeitet und ohne Strom funktioniert. Bisher hat gibt es zwei Apple Pencils, die mit dem iPad zusammenarbeiten. Zukünftig soll das auch mit dem iPhone klappen.

Apple prüft laut dem Online-Magazin Apple Insider derzeit eine Technologie, mit der der Apple Pencil künftig nicht mehr aufgeladen werden müsste. Bisher ist in dem Eingabestift ein Akku mitgebaut, der je nach Modell unterschiedlich aufgeladen werden kann.Bei der ersten Generation musste man den Apple Pencil zum Aufladen an das iPad stecken, dann folgte mit dem Pencil 2 die Option, magnetisch an der Seite des iPads befestigt zu laden. Zuletzt gab es ein Update für den Apple Pencil, das mit einem versteckten USB-C-Anschluss arbeitet.Jetzt beabsichtigt Apple das alles abzuschaffen: Ein Patent verrät, dass die Auflademöglichkeit schon bald überflüssig werden könnte - und zwar ganz einfach, weil der neue Stift keinen Strom benötigt."Photo-Sensing Enabled Display For Stylus Detection" ist der Patentantrag überschrieben und zeigt einen komplett überarbeiteten Eingabestift. Laut den Erfindern wird der neue Stift die gleichen Eigenschaften haben und fast alle Funktionen bieten können, wie bislang.In der Patentanmeldung geht es um ein "optisches Stiftsystem", das hauptsächlich den Bildschirm nutzt, "um die Ziel- oder Berührungsposition, den Schwerpunkt, den Schwebeabstand, den Neigungswinkel, den Azimut und in einigen Fällen die Ausrichtung und Drehung des Stifts zu bestimmen".Apple beschreibt ausdrücklich einen passiven Stylus, was bedeutet, dass es sich im Grunde um einen Stift handelt, der keine Energie benötigt. Stattdessen reflektiert er Licht auf das iPad oder das Gerät, mit dem er verwendet wird, und das iPad übernimmt die gesamte Abtastung, und zwar optisch.In der Patentanmeldung wird dann detailliert darauf eingegangen, wo eine solche Erkennung nicht möglich ist oder wo sie sogar genauer sein könnte als bei aktuellen Systemen. Die Patentanmeldung ist 70 Seiten lang, darunter 30 Seiten mit Zeichnungen, und geht sehr ins Detail.Dabei ist unter anderem die Rede davon, dass dieses Eingabestift-System auch beim iPhone zum Einsatz kommen könnte. Bisher lässt sich das iPhone nicht mit einem Apple Pencil bedienen.