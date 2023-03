Build 2023: Microsoft lädt zu Entwicklerkonferenz ein, Anmeldung offen

Microsoft hat es offiziell gemacht: die Daten für die Entwicklerkonferenz Build stehen fest. Das Unternehmen lädt zu einer Hybrid-Veranstaltung ein, bei der Künstliche Intelligenz, aber auch die etablierten Produkte des Softwarekonzerns Thema sein sollen.

Konkrete Themen sind noch offen

Zusammenfassung Microsoft Build 2023: 22.-25. Mai 2023 in Seattle

Hybrid-Veranstaltung: Live- und Online-Event

Pre-Day-Workshops am 22. Mai & Vor-Ort-Konferenz 23.-25. Mai

Themen: Windows 11 & 12, KI-Integration in Produkte

Anmeldung gestartet, Online-Teilnahme kostenlos

Vor-Ort-Konferenz: Ticketpreis 1525 US-Dollar

Microsoft

Wie Microsoft gestern Abend verkündete, will man wie erwartet für den Zeitraum vom 22. bis 25. Mai 2023 zur Microsoft Build 2023 nach Seattle einladen. Es wird sich um eine zweigleisige Veranstaltung handeln, die sowohl als Live-, aber auch als Online-Event stattfinden wird. Die Daten unterscheiden sich dabei leicht.Das sogenannte Build 2023 Digital-Event findet am 23. und 24. Mai 2023 in Form einer Vielzahl von Online-Streams statt. Dieser Teil der Veranstaltung dürfte wohl auch die wichtigsten Themen behandeln. Drumherum und gleichzeitig lädt Microsoft aber in Seattle aber auch noch zu weiteren Build-Veranstaltungen ein. Die Eröffnungsansprache wird wie üblich von Microsoft-CEO Satya Nadella gehalten.Konkret führt man in Seattle am 22. Mai auch noch sogenannte "Pre-Day-Workshops" durch, während die eigentliche "Vor-Ort-Konferenz" am 23., 24. und 25. Mai 2023 stattfindet - also einen Tag länger dauert als das Online-Event. Anders als bei manch anderem Hersteller richtet sich Microsofts Entwicklerkonferenz auch tatsächlich fast ausschließlich an ein solches Publikum: Entwickler.Was die Themen angeht, hält sich Microsoft mit Ankündigungen noch stark zurück, zumal auch der Session-Katalog noch nicht aktualisiert wurde. Im Mittelpunkt dürften aber unter anderem Windows 11 und vielleicht auch Windows 12 stehen, vor allem aber die aktuellen Pläne des Konzerns, Funktionen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz in praktisch alle seiner Produkte zu integrieren.Microsoft hat die Anmeldung für die Build 2023 offiziell gestartet, wobei die Teilnahme online wie immer kostenlos ist. Wer vor Ort teilnehmen möchte, muss für die Events im Seattle Convention Center einen Ticketpreis von 1525 US-Dollar hinblättern.