One UI 6.1: Samsung plant Update für weitere ältere Geräte

Ende März veröffentlichte Samsung die neue Version seines Betriebssystems One UI 6.1 für Mobilgeräte. Direkt zu Beginn gab es das Update nur für die aktuelleren Modelle des Unternehmens. Neben dem momentanen Flagschiff Galaxy S24 erhielten auch die Samsung Galaxy S23-Reihe, das Z Fold 5 und Flip 5 und die Tab-S9-Modelle das Update.Die Aktualisierung des Systems brachte neben praktischen neuen Funktionen wie Googles Circle to Search auch KI-Erweiterungen wie einen Live-Übersetzer für Telefongespräche mit.Schon damals hatte es Gerüchte gegeben, dass auch ältere Geräte in den Genuss der neuen One UI kommen könnten. Denn die Smartphones der älteren S22-Serie besitzen schließlich den gleichen Chipsatz und die gleichen Kernspezifikationen wie das Galaxy S23 FE, das das neue Betriebssystem erhalten hatte. Probleme hinsichtlich der Leistung dieser älteren Smartphones bei der Ausführung der KI-Anwendungen dürfte es also nicht geben.Nun verdichten sich laut SamMobile die Anzeichen dafür, dass auch Telefone wie das Samsung Galaxy S22 und seine Varianten sowie das Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 und sogar das Galaxy A54 schon bald ein Update erhalten könnten. Denn entsprechende Test-Firmware der One UI 6.1 soll Berichten zufolge auf Samsungs Servern entdeckt worden sein.Momentan gibt es keine Informationen darüber, wann das One UI-Update für die erwähnten Geräte veröffentlicht werden könnte. Die Chancen dafür, dass es noch vor Ende April in Europa zum Download verfügbar ist, stünden laut einer Quelle jedoch gut.Allerdings werden die älteren Geräte mit der Aktualisierung nicht dieselben KI-Funktionen erhalten wie die neueren Telefone. Denn Samsung hat die entsprechenden Anwendungen bisher nicht für seine ältere Smartphone-Generation entwickelt. Das könnte in der Zukunft aber noch nachgeholt werden. Einzig das Galaxy A54 wäre davon definitiv ausgeschlossen, da es nicht die nötige Hardware besitzt, um die aufwendigen Programme auszuführen.