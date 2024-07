Samsung Galaxy: Update sorgt für 'Grüne Todeslinie' bei Handy-Displays

Highlight

Vermutlich durch ein Softwareupdate ist ein altbekanntes Problem bei Samsung-Geräten wieder vermehrt aufgetreten. Dabei zieht sich eine grüne Linie vertikal über das OLED-Display der betroffenen Smartphones. Dann hilft nur ein Austausch des Panels.

Wie wir es bei Windows beinahe wöchentlich erleben, reparieren Softwareupdates Probleme, verursachen nicht selten aber auch neue. So ist es jetzt allem Anschein nach auch bei Samsung-Smartphones passiert. Dort ist vermehrt nach einem Update ein Fehler aufgetreten, der schon seit Jahren immer wieder vorkommt und auch die Geräte anderer Hersteller plagt.Die Rede ist von der auf den dramatischen Namen getauften "grünen Todeslinie". Dabei handelt es sich um einen permanenten Bildschirmfehler, der bei OLED-Panels auftauchen kann: Eine grüne Linie zieht sich vertikal über das gesamte Display des Handys, ähnlich der Linien, die zum Beispiel bei einem physischen Schaden durch einen Aufprall an den Stellen entstehen, an denen das Panel gebrochen ist. Die grüne Todeslinie taucht aber auch dann auf, wenn es keine physischen Einwirkungen auf den Bildschirm gab.Vielmehr berichten Nutzer nach dem letzten One UI 6.0 Sicherheitsupdate vom April, dass sie mit dem Darstellungsfehler zu kämpfen haben. Der erscheint mittlerweile so häufig, dass Berichten zufolge einige Kunden schon von Updates Abstand nehmen, aus Angst, die Linie könnte nach der Aktualisierung auftauchen.Obwohl das Problem schon mehrere Jahre bekannt ist, hat Samsung noch keine konkreten Schritte eingeleitet, um den Fehler zu korrigieren. Betroffen sind eine ganze Reihe an Smartphone-Modellen. Unter anderem auch das Galaxy A73, Galaxy M21, Galaxy M52 5G, die Galaxy S21-Serie, das Galaxy S21 FE, die Galaxy S22-Series und das Galaxy Z Flip 3 Wie bereits erwähnt kämpfen auch andere Hersteller wie Motorola, OnePlus, Vivo und Xiaomi mit dem Problem. Auch bei Apple-Geräten wie dem iPhone X hatte es schon vor Jahren die grünen Linien gegeben.Ob das Problem mit dem OLED-Panel selbst, dem Displaykabel oder einer Panne im Software-Update-System zusammenhängt, ist immer noch ungeklärt. Samsung hat bisher aber wohl noch keine Anweisung an die Kundendienstzentren herausgegeben, das Problem kulant zu behandeln und etwa einen kostenlosen Austausch von Bildschirmen für betroffene Telefone anzubieten, wie SamMobile berichtet.OLED-Panels sind das teuerste Bauteil an einem Smartphone und machen bis zur Hälfte des Herstellungspreises eines solchen Gerätes aus. Auch der Austausch ist dementsprechend teuer. Bleibt zu hoffen, dass Samsung bald eine Stellungnahme abgibt und die Kunden nicht die Leidtragenden sind.