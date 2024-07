Samsung One UI 7 Beta mit Android 15 vielleicht schon nächste Woche

Die Verfügbarkeit der ersten Beta-Version von Samsungs kommender One UI 7 könnte bereits kurz bevorstehen. Dies behauptet jedenfalls eine Online-Quelle, die sich dabei auf Informationen aus dem Umfeld des Smartphone-Giganten beruft.

Samsung arbeitet offenbar darauf hin, zeitnah mit der Bereitstellung erster Testversionen der One UI 7.0 zu beginnen. Laut dem aus China stammenden X/Twitter-Leaker Ice Universe könnte der Konzern schon in der nächsten Woche mit der Auslieferung einer ersten Ausgabe beginnen. Diese dürfte dann allerdings - wie schon oft zuvor - zunächst nur sehr begrenzt verfügbar sein.Konkret sprach der Tippgeber davon, dass die Verfügbarkeit der ersten Samsung One UI 7 Beta bereits Ende Juli oder Anfang August gegeben sein könnte, falls es keine Verzögerungen gebe. Vor einigen Wochen hieß es von einer anderen Quelle noch, dass wahrscheinlich erst im September mit einer One UI 7 Beta in Südkorea, den USA und Deutschland zu rechnen sei. Allerdings gilt Ice Universe aufgrund früherer, zutreffenderen Angaben, als zuverlässiger.Laut früheren Leaks ist davon auszugehen, dass die Samsung One UI 7 auf Basis von Android 15 mit einer Reihe von optischen und funktionellen Veränderungen daherkommen wird. Dabei orientiert sich Samsung angeblich unter anderem an Apple iOS und Xiaomi HyperOS, sodass bisher unter anderem von getrennten Panels für die Schnelleinstellungen und die Benachrichtigungen die Rede war. Außerdem könnte es künftig neue Möglichkeiten für "schnelle Aktionen" auf dem Sperrbildschirm geben.Ein anderer Leak-Spezialist postete im Zusammenhang mit der One UI 7.0 Beta kürzlich einen Ausschnitt eines Screenshots, der das neue Icon der Samsung Galerie-App zeigen soll. Dessen geänderte Optik deutet angeblich an, dass Samsung auch bei der Farbgebung Inspiration bei Apple sucht und sich angeblich bei iOS 18 und dessen Icon-Design bedient.