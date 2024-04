Samsung Galaxy S24 FE: Neues Fan-Edition-Smartphone geplant

Samsung will offenbar in diesem Jahr wieder eine "Sparversion" seiner aktuellen Flaggschiff-Smartphones der Galaxy S24-Serie anbieten. Laut einem südkoreanischen Bericht hat ein Zulieferer kürzlich begonnen, er­ste Bauteile für das Samsung Galaxy S24 "Fan Edition" zu produzieren.

Galaxy S24 FE soll in Arbeit sein - mit Rigid-OLED

Günstigere Display-Bauweise erwartet

Zusammenfassung Samsung plant Galaxy S24 "Fan Edition"

Zulieferer starten Produktion von Bauteilen

Display-Treiberchips für OLED-Panel gefertigt

Rigid-OLED-Display soll Kosten senken

Massenfertigung für Sommer geplant

Galaxy S22 FE fiel wegen mangelnder Nachfrage aus

S23 FE enttäuschte mit älterem Exynos-Chip

Noch gab es keine nachvollziehbaren Hinweise darauf, dass Samsung in diesem Jahr wieder eine sogenannte "Fan Edition" seiner im Februar gestarteten aktuellen Reihe von Top-Smartphones auf den Markt bringen will. Das südkoreanische Portal The Elec will nun aber erfahren haben, dass das Galaxy S24 FE tatsächlich auf Samsungs Liste der geplanten Produkte für das Jahr 2024 steht.Konkret soll derzeit bereits die Fertigung erster Komponenten bei einem koreanischen Zulieferer angelaufen sein, heißt es in dem Bericht. Die Firma Anapass soll begonnen haben, sogenannte Display-Treiberchips für das geplante OLED-Panel des S24 FE zu produzieren, das aus Samsungs eigener Fertigung kommen soll. Diese Driver-ICs sind die Schnittstelle zwischen dem Display und dem Rest des Smartphones.Dem Bericht zufolge plant Samsung ein "Rigid-OLED"-Display für das Galaxy S24 FE, also ein Panel auf Basis eines Glassubstrats, nicht auf Basis eines Kunststoffsubstrats. Daraus ergeben sich Vorteile bei den Kosten, gleichzeitig ist ein glasbasiertes OLED-Display aber natürlich wesentlich anfälliger für Brüche.Noch sind keine weiteren Details zur neuen "Fan Edition" des S24 bekannt. Es ist davon auszugehen, dass Samsung in den kommenden Monaten auf die Massenfertigung hinarbeitet, bevor man dann im Sommer mit der Produktion in großem Maßstab beginnt. Die Einführung des Samsung Galaxy S24 FE wird dann wohl im August oder September erfolgen - wenn alles glatt läuft.Samsung hatte in den letzten Jahren nicht immer eine "Fan Edition" seiner Top-Smartphones angeboten. So fiel das das Galaxy S22 FE flach, nachdem die Nachfrage im Nachgang der Coronavirus-Pandemie stark einbrach. Beim Galaxy S23 FE dauerte es dann deutlich länger als üblich, bis Samsung das Gerät tatsächlich verfügbar machte.Dabei gab es eine große Enttäuschung: statt an der Taktik festzuhalten, die "Fan Edition" mit einem aktuellen Snapdragon-Chip von Qualcomm auszurüsten, verbaute Samsung den Exynos 2200 aus der S22-Serie. Hintergrund war wohl der Wunsch, die Kosten klein zu halten. Aktuell ist Samsung wieder dazu zurückgekehrt, in Europa auf Exynos-Chips aus eigener Produktion zu setzen, in den USA aber Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm zu nutzen. Welche Pläne man für das S24 FE hat, ist noch vollkommen offen.