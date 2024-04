Nach One UI 6.1 Update: Probleme bei Samsung-Geräten häufen sich

Das neue System für Samsung-Geräte One UI 6.1 wurde vor Kurzem veröffentlicht. Jetzt scheint es erste Probleme damit zu geben. Nutzer berichten von längeren Ladezeiten und Schwierigkeiten beim Entsperren mittels Fingerabdruck.

Update veröffentlicht

Heiße Telefone

Probleme beim Entsperren mit Fingerabdruck

Galaxy S23 mit langsamerer Ladegeschwindigkeit

Kein Beta-Test

Vor einer Woche veröffentlichte Samsung seine neue One UI in der Version 6.1. Das Update brachte unter anderem KI-Funktionen auf die neueren Geräte des Herstellers wie die S23- und Tab S9-Serie. Nun häufen sich Berichte über mehrere Probleme und Bugs, die die neue Version der One UI mit sich bringt, wie sammobile berichtet.Einigen Nutzern zufolge sollen sich Telefone nach dem Update auf Version 6.1 deutlich erhitzen. Das soll selbst dann der Fall sein, wenn Smartphones inaktiv sind, also keine aufwendigen Prozesse ablaufen. Selbst in Räumen mit gemäßigter Temperatur, bei ausgeschalteten Ortungsdiensten und aktiviertem Wi-Fi, werden Geräte wohl sehr warm.Auch das Entsperren einiger Telefone mittels Fingerabdruck macht momentan Schwierigkeiten. Denn das entsprechende Symbol erscheint bei manchen Nutzern nicht zuverlässig auf dem Display. Wird der Finger in einem solchen Fall trotzdem aufgelegt, bleibt das Telefon gesperrt. Erst, wenn der Finger wieder angehoben wird, erscheint das Symbol und das Entsperren ist normal möglich.Eigentlich sollte bei ausgeschaltetem Bildschirm nach einem doppelten Tippen auf das Display oder nach dem Drücken der Ein-/Aus-Taste das entsprechende Fingerabdruck-Symbol sofort erscheinen. Es handelt sich bei diesem Problem nicht um einen extrem kritischen Fehler. Bedenkt man jedoch, wie oft man am Tag ein Gerät entsperrt, ist dieser Bug extrem nervig.Auch häufen sich Berichte von Nutzern, die feststellen, dass Ihr Smartphone nach dem Update auf One UI 6.1 langsamer lädt als zuvor. Eigentlich unterstützt das Samsung Galaxy S23 beim Aufladen bis zu 25 Watt. Nach Tests mit einem entsprechenden Programm zeigte sich teils aber nur ein Ladestrom von 15 Watt.Es scheint also, als hätte das Update eine unbeabsichtigte Wirkung auf die Ladegeschwindigkeit des S23. Allerdings ist es nicht ungewöhnlich, dass die Leistung beim Laden abfällt, je voller die Batterie des Geräts ist.Samsung hatte bei diesem Update der One UI auf eine öffentliche Beta verzichtet. Bei Version 6.0 hatte es im Vorfeld der Veröffentlichung noch einen entsprechenden Test mit Nutzern gegeben. Sollten sich Berichte zu Fehlern in der aktuellen Version des Systems weiter häufen, ist zu hoffen, dass das Unternehmen bald nachschiebt und einen Patch veröffentlicht.