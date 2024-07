Samsung One UI 7: Beta startet am Montag, hier ist ein erster Eindruck

Samsung steht kurz vor dem Start der Betaphase der neuen One UI 7.0, die im Jahresverlauf auf einer Vielzahl von Smartphones Einzug halten wird und dann zusammen mit Android 15 ausrollt. Aktuell wird der Start am Montag erwartet.

Vetrox360 bei X/Twitter

Design wird grundlegend überarbeitet

Neue Icons, neues Menüdesign

Samsung bringt eigenes 'Dynamic Island'

Zusammenfassung Samsung startet bald die Betaphase der neuen One UI 7

Erste Betaversion soll am 29. Juli 2024 erscheinen

Beta zunächst nur im kleinen Maßstab verfügbar

Deutsche Nutzer müssen einige Wochen auf Beta warten

Neue Programmsymbole und dreidimensionale Icons geplant

Samsung führt eine eigene Version von Dynamic Island ein

Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen werden getrennt

Laut einem Bericht von Allround-PC bereitet Samsung die Bereitstellung der ersten Betaversion der Samsung One UI 7 für Montag, den 29. Juli 2024 vor. Die Testversionen der neuen Benutzeroberfläche für Samsung-Geräte werden dann allerdings zunächst nur in kleinem Maßstab ausgerollt. Bis die Beta auch für Nutzer aus Deutschland verfügbar sein wird, soll es aber noch ein paar Wochen länger dauern.Dass der Beta-Release kurz bevorsteht, ist kaum noch fraglich. Allerdings ist von SamMobile mittlerweile zu hören, dass es in letzter Minute doch noch eine Verschiebung geben könnte. Gründe nennt das Portal nicht, doch scheint die Veröffentlichung nun wieder in der Schwebe zu sein. Aus einer dritten Quelle sind aber immerhin erste Bilder und Videos aufgetaucht, die einen Eindruck der neuen Smartphone-Oberfläche geben.Samsung plant mit der One UI 7.0 eine Vielzahl von Veränderungen, die sich an allen Ecken und Enden zeigen. Besonders auffällig sind die neuen Programmsymbole, die laut einem Leak des X/Twitter-Users Vetrox360 mit einer geänderten Grundform daherkommen. Außerdem gestaltet Samsung die Icons jetzt stärker dreidimensional und insgesamt farbenfroher. Die Inspiration dazu scheint vor allem von Apples iOS 18 zu kommen, wo der Hauptkonkurrent von Samsung ähnliche Wege geht.Das geänderte Icon-Design überträgt Samsung auch auf die Widgets, bei denen sich die Anlehnung an Apples Design unter iOS noch deutlicher nachvollziehen lässt. Samsung überarbeitet aber nicht nur diese vordergründigen Elemente. Zusätzlich wird auch die Optik der Menüs modifiziert, so dass die Einfassungen der Elemente jetzt mit stärker abgerundeten Ecken daherkommen. Dies gilt auch für die Schnellaktionen, die Einstellungen, die Benachrichtigungen und viele weitere Elemente.Samsung integriert darüber hinaus auch noch eine eigene Interpretation des von Apple-Geräten bekannten "Dynamic Island", wobei diese pillenförmige UI nicht an das Loch für die Frontkamera gebunden ist. Stattdessen wird die stark minimierte Anzeige der jeweils laufenden App links oben im Benachrichtigungsbereich angezeigt.Das Ganze funktioniert dann ähnlich wie bei Apple. Tippt man auf die reduzierte Ansicht, wird eine größere Version mit mehr Bedienelementen geöffnet, mit denen der Nutzer interagieren kann. Die Funktion beschränkt sich zunächst auf systemeigene Apps, könnte aber mit entsprechenden Anstrengungen von externen Softwareanbietern unterstützt werden.Samsung soll laut dem ersten Leak zur One UI 7 auch eine weitere, sicherlich kontrovers zu diskutierende Neuerung einführen. So werden die Schnelleinstellungen und die Benachrichtigungen künftig getrennt. Man muss also am linken oberen Rand des Displays herunterwischen, um die Benachrichtigungen zu öffnen, während man auf der rechten Seite zu den Einstellungen gelangt.Darüber hinaus sind auch noch diverse weitere Veränderungen vorgenommen, die die Funktionalität von Samsungs Variante von Android 15 betreffen. Mehr Informationen dürften im Zuge der breiten offiziellen Verfügbarkeit der Samsung One UI 7.0 Beta bekannt werden.