Hinweis auf günstiges Samsung Galaxy Watch FE-Modell aufgetaucht

Das meldet das Online-Magazin Android Headlines , die Hinweise auf ein FE-Modell der Samsung Galaxy Watch in einer Datenbank gefunden haben. Die Entdeckung stützt ältere Gerüchte, dass Samsung an weiteren Uhr-Varianten arbeitet.Einige Modellnummern, die Android Headlines in der IMEI-Datenbank entdeckt hat, deuten darauf hin, dass Samsung diese noch unbekannte Galaxy Watch FE für den Markt vorbereitet, der die USA und Korea umfasst. Die Modellnummern SM-R866F, SM-R866U und SM-R866N sind allerdings derzeit die einzigen greifbaren Informationen über die Galaxy Watch FE, die im Moment verfügbar sind.Es gibt eine Reihe Gerüchte, dass die Galaxy Watch FE mit ähnlichen Funktionen wie die Galaxy Watch 4 ausgestattet sein könnte - also quasi auf deren Basis gebaut wird. Anderseits gibt es auch Vermutungen, dass die Samsung Galaxy Watch 4 einfach unter dem Namen Galaxy Watch FE in diesem Jahr neu erscheinen wird.Die FE (Fan Edition)-Reihe ist bei Smartphones für abgespeckte Budget-Modelle der Premium-Versionen gestartet. Die Samsung Galaxy FE-Handys, wie das Galaxy S23 FE und das Galaxy S21 FE, sind günstigere Versionen der Flaggschiff-Smartphones der Galaxy S-Reihe.In ähnlicher Weise könnte Samsung bei der Galaxy Watch FE eine preisgünstige Version von Samsungs Wearable-Produktreihe anbieten wollen - das sind aber nur Spekulationen, Andeutungen der Koreaner gibt es dazu bislang nicht.Gerüchten zufolge könnte die Galaxy Watch FE mit einem älteren Exynos W920 SoC ausgestattet sein, der auch in der Galaxy Watch 4 zum Einsatz kommt.Apple verkauft die Apple Watch Series 9 derzeit in zwei Größen, zusammen mit dem Modell Ultra 2 und der Apple Watch SE, der preisgünstigeren Variante. Für 2024 wird erwartet, dass Samsung drei Varianten der Galaxy Watch 7-Serie auf den Markt bringen wird: ein sportliches Modell, ein klassisches Modell und ein Profi-Modell mit einem größeren Akku. Sollte die Galaxy Watch FE ebenfalls auf den Markt kommen, hätte Samsung dann auch eine aktuell, aber günstigere Alternative für Käufer.