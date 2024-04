The Witcher 4 soll mehr sein als bloß ein "Witcher 3 in neuem Gewand"

The Witcher 3 ist und bleibt ein kleines Meisterwerk, das nach wie vor überaus beliebt ist. Bei CD Projekt Red ist bereits ein neuer Teil in Arbeit, The Witcher 4 soll allerdings mehr werden als eine simple Fortsetzung - der polnische Entwickler will hier neue Standards setzen.

CD Projekt Red

The Witcher 4 ist Startschuss für neue Trilogie

Zusammenfassung The Witcher 3 bleibt ein beliebtes Meisterwerk

Neuer Teil The Witcher 4 soll Standards setzen

Vierter Teil als Auftakt einer neuen Trilogie geplant

CD Projekt Red hält Details zu neuen Spielen geheim

Nowakowski: The Witcher 4 wird kein aufgehübschtes The Witcher 3

Neue Gameplay-Elemente und Mechaniken erwartet

The Witcher 4 in Pre-Produktion, Vollproduktion ab zweite Jahreshälfte 2024

The Witcher 4 kommt, das steht bereits fest. Mehr noch: Der vierte Teil soll den Startschuss zu einer neuen Trilogie geben. Mehr als das ist zu den neuen Spielen aber auch nicht bekannt, CD Projekt Red hat es bisher geschafft, die gespannte Öffentlichkeit komplett im Dunkeln dazu zu lassen - in Zeiten omnipräsenter Leaks alles andere als eine Selbstverständlichkeit.Immerhin hat Co-CEO Michał Nowakowski in einer Telefonkonferenz mit Anlegern verraten, was der in Warschau ansässige Spiele-Entwickler plant, zumindest ansatzweise. Nowakowski betonte dabei auch, was The Witcher 4 nicht sein soll, nämlich ein aufgehübschtes The Witcher 3. CD Projekt Red will mit dem Spiel neue Wege gehen und auch sich von den Spielen abheben, die davor kamen (via Gamespot )."Wenn es um die Risiken innovativer Elemente geht - ein neues Spiel zu entwickeln ist immer ein kreatives Risiko, vor allem, weil wir versuchen, neue Grenzen zu setzen und neue Bereiche zu erforschen; das ist etwas, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Das ist natürlich ein ziemlich breiter Pinselstrich, aber ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, ohne über das Spiel an sich zu sprechen", sagte Nowakowski. "Ich denke, was ich damit sagen will, ist, dass ihr kein 'The Witcher 3 in neuem Gewand' erwarten solltet."Der vierte Teil werde zwar auf den Vorgängertiteln aufbauen, aber auch komplett neue Gameplay-Elemente und Mechaniken bieten. Nowakowski: "Ich würde sagen, so etwas zu tun, ist immer ein Risiko; es ist nicht einfach nur eine Wiederholung dessen, was schon einmal gemacht wurde."Einen Termin wollte der Manager nicht nennen, meinte allerdings, dass The Witcher 4 bei CD Projekt Red jenes Projekt ist, das am weitesten fortgeschritten ist. Derzeit ist das Spiel aber erst in Pre-Produktion, vollständig soll die Arbeit in der zweiten Jahreshälfte von 2024 anlaufen.