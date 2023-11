Witcher-Autor: "Netflix hat auf meine Ideen ohnehin nie gehört"

The Witcher ist mittlerweile ein essenzieller Teil unserer Popkultur, ihren Ursprung hat sie in den Hexer-Romanen des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Dieser sprach nun in einem Interview über die Netflix-Serie und auch die Spiele - allerdings nicht allzu positiv.

Sapkowski war anlässlich der österreichischen Ausgabe der Comic-Con in Wien zu Gast und gab dort auch das eine oder andere Interview. Mit zumeist griesgrämigem Blick sprach er mit der Gaming-Seite Cerealkillerz (via PC Gamer ), Anlass war eine demnächst erscheinende neue Ausgabe der Witcher-Reihe. Entsprechend war es wenig verwunderlich, dass der Hexer Geralt und seine Abenteuer im Mittelpunkt des Interviews standen, der 75-Jährige hatte dabei aber einige interessante Details zu erzählen.Dazu zählte natürlich auch die Netflix-Serie, doch im Gegensatz zu George R.R. Martin ist Sapkowski nicht ansatzweise so eng involviert wie sein Fantasy-Genre-Kollege, der wesentlich mehr Mitspracherecht an Game of Thrones und Co. hatte und hat. Netflix ist aber auch nicht besonders an der Meinung des Vaters der Figur interessiert: "Vielleicht habe ich ihnen einige Ideen gegeben, aber sie haben mir nie zugehört."Seine Meinung über Netflix ist alles andere als gut, denn er machte sich auch noch über die Netflix-Verantwortlichen lustig und imitierte einen Manager, der sagt: "Wer ist das? Es ist ein Autor, es ist niemand." Allzu verärgert ist er deswegen aber nicht, sondern meinte nur, dass das eben "normal" sei.Für Nachwuchsautoren hatte er auch einen Rat parat und meinte: Lasst es bleiben. Sapkowski: "Lernt etwas, das es wert ist, gemacht zu werden. Zum Beispiel, Computer zu reparieren. Damit verdient man Geld. Vergesst das Schreiben, das ist ein hartes Geschäft."Cerealkillerz konnte sich auch die Frage nach den Games nicht verkneifen, auch wenn bekannt ist, dass der Autor damit nichts anzufangen weiß, und wollte wissen, ob Sapkowski diese jemals gespielt habe: "Ich habe keine Zeit dafür und es ist keine Unterhaltung für mich. Nein ... Ich habe es nie gespielt und habe auch nicht vor."