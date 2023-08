The Witcher: Das ist der mögliche Grund für Ausstieg von Henry Cavill

The Witcher war ein großer Erfolg, maßgeblich verantwortlich war dafür Hauptdarsteller Henry Cavill. Denn dieser hat sich persönlich eingesetzt, dass die Fantasy-Reihe umgesetzt wird. Die dritte ist Cavills letzte Staffel und zu seinem Abgang gibt es nun neue Spekulationen.

Abschied nach drei Staffeln

The Witcher ist harte Arbeit

Zusammenfassung "The Witcher" Henry Cavill verlässt nach der 3. Staffel die Serie

Cavill wird ab Staffel 4 durch Liam Hemsworth ersetzt

Gründe für Cavills Ausstieg sind unbekannt, es wird aber spekuliert

Cavill war angeblich unzufrieden mit der Entwicklung der Serie

Regisseur Jobst deutet an, dass Cavill genug hatte

Die dritte Staffel von The Witcher ist die letzte, an der Publikums- und Nerd-Liebling Henry Cavill selbst mitwirkt, das hat der britische Schauspieler bereits im vergangenen Herbst bekannt gegeben - er wird ab Staffel 4 durch seinen australischen Kollegen Liam Hemsworth ersetzt. Bei vielen Fans ist diese Nachricht alles andere als gut angekommen, entsprechend schlecht sind auch die Bewertungen auf IMDb und Co.Warum Cavill geht oder gehen muss, ist allerdings nicht bekannt, der 40-Jährige hat sich dazu bisher nicht öffentlich geäußert. Sehr wohl gibt es aber zahlreiche Spekulationen, allen voran jene, wonach Cavill, der ein großer Fan der Roman-Vorlage ist, alles andere als einverstanden war, in welche Richtung sich die Fantasy-Serie entwickelt.Denn in der Tat hat der Hexer auf Netflix nicht mehr allzu viel mit der Vorlage gemeinsam, da die Handlung u. a. stark simplifiziert wurde. Das hat Tomek Baginski, einer der Produzenten der Serie, vor Kurzem auch mit der eher begrenzten Aufmerksamkeitsspanne junger Amerikaner*innen erklärt, um es freundlich zu formulieren.Nun gibt es neue Hinweise zum Grund für den Abschied von Cavill. Denn in einem Interview mit Screen Rant deutete Marc Jobst, der bei zwei Folgen von The Witcher auf dem Regiestuhl gesessen ist, dass es dem Schauspieler nach drei Staffeln zu viel wurde: "Henry macht jeden einzelnen seiner Stunts, er lässt nicht einmal eine Hand zu. Wenn du eine Nahaufnahme von einer Hand machst, die ein Schwert greift, muss es seine Hand sein", so Jobst.Jobst weiter: "Normalerweise holt man sich ein Double, Henry geht weg und dreht eine andere Szene, in der er irgendwo anders mitspielt, und man gibt jemand anderem die Hand, damit man seine Nummer eins nicht stören muss. Henry wird das nicht tun, und deshalb sind die Ergebnisse außergewöhnlich."Der Regisseur geht ins Detail ein und meint, dass Kampf-Choreografien schwere Arbeit für alle Beteiligten seien, nicht nur der Dreh selbst, sondern auch die wochenlange Vorbereitung. Jobst deutet dabei aber eben an, dass Cavill das zu viel wurde - ob das Spekulation seinerseits ist oder ob er tatsächlich mehr weiß, ist aber nicht genau bekannt.