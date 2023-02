Ungewollte "Next-Gen-Vaginas": Witcher 3-Macher zum kuriosen Patch

Das Next-Gen-Update zu The Witcher 3 bringt Inhalte mit, die erst bei genauem Hinsehen auffallen: realistisch modellierte Vaginas. Jetzt klärt sich: Die hochauflösenden Geschlechtsteile waren Teil einer Mod, die als Basis für neue Texturen gedient hatte. Sie werde wieder entfernt.

CD Projekt Red weiß jetzt, woher die HD-Vaginas kommen

Gelöscht, aber nicht wegen Scham

Schaut man beim Next-Gen-Update sehr viel genauer hin, kann man sozusagen auch unter der Haube neue Inhalte entdecken. Neben Raytracing, DLSS, einem 60fps-Leistungsmodus und anderen Anpassungen brachte der Patch auch viele neue hochauflösende Texturen ins Spiel. Basis dafür waren unter anderem auch "vollständig integrierte, von Fans erstellte Mods, einschließlich 4K-Texturen und -Modelle", so die Entwickler bei der Vorstellung. Dass eine dieser Anpassungen auch Modelle für voll ausgeprägte Vaginas und perfekt frisiertes Schamhaar enthielt, war bei der Integration nicht aufgefallen.So bestätigt CD Projekt Red gegenüber Kotaku kurz nach der Entdeckung der neuen Inhalte durch Nutzer, dass man sich die Sache erst einmal genauer anschauen müsse. "Wir gehen der Sache nach und werden in den nächsten Tagen weitere Informationen zur Verfügung stellen", so ein Konzernsprecher. Wie man wenige Tage später mitteilte, liegt der Ursprung der Updates in einer Modifikation, die ohne Autorisierung im Spiel gelandet war.Im Next-Gen-Update ist die Mod HD Monsters Reworked (HDMR) integriert. Für die Nutzung hatte sich CD Projekt Red die Erlaubnis des Machers eingeholt. Dieser hatte gegenüber den Entwicklern versichert, dass er der alleinige Autor der Inhalte sei. Wie sich jetzt zeigt, war aber eine andere Mod Teil von HDMR, ohne dass diese in der Beschreibung Erwähnung findet: Die " Vaginas for Everyone Mod ", eine Anpassung, die im Alleingang auf fast 190.000 Downloads kommt.Und so teilt CD Projekt Red jüngst mit , dass man die angepassten Geschlechtsteile wieder aus dem Spiel entfernt - das will man aber ganz klar nicht als Maßnahme für mehr Züchtigkeit verstanden wissen. "Wir möchten auch hinzufügen, dass die Entfernung dieser Elemente nicht als Statement gegen Nacktheit oder reife Themen gedacht ist, sondern als Versuch, die visuelle Kohärenz über alle Charaktermodelle hinweg zu erhalten - diese Texturen in das Spiel einzubauen war nicht von Anfang an geplant", so ein Sprecher gegenüber Kotaku.