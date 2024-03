Social Media-Nutzer überziehen Boeing mit Spott - dort lacht man nicht

Boeing steckt seit Anfang 2024 in einer Riesenkrise, sie hat mit Qualitätsmängeln zu tun. Diese haben nämlich dazu geführt, dass Anfang des Jahres ein Rumpf-Panel mitten im Flug herausgerissen wurde. Und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

Schadenfreude, weil keiner verletzt wurde

"Wünscht mir Glück"

Zusammenfassung Boeing in Krise durch Qualitätsmängel seit Anfang 2024

Rumpf-Panel bei Flug herausgerissen, keine Verletzten

Social-Media-Spott gegenüber Boeing, besonders auf TikTok

Videos und Posts machen Witze über Flüge mit Boeing

NYT: Flugangst Betroffene finden Witze weniger amüsant

TikTok-Nutzerin gibt Tipps, Boeing-Flüge zu vermeiden

Boeing-Sprecher reagiert mit Verweis auf Medienberichte

Denn Social-Media-Nutzer überziehen den krisengeschüttelten Flugzeugbauer aus Seattle seit Wochen und Monaten mit Spott, vor allem auf TikTok gibt es etliche Videos, die lustig und bitterböse zugleich sind. Wie die New York Times berichtet, ist das auch deshalb so einfach, weil es beim Auslöser - dem Vorfall an Bord einer Alaska Airlines-Maschine - keine Verletzten gab und alle Passagiere mit dem Schrecken davonkamen.Beispiele für solche Clips gibt es mittlerweile schier unzählige: In einem Video packt ein vermeintlicher Boeing-737-Passagier sein Handgepäck und nimmt allerhand Werkzeuge mit - um das Flugzeug notfalls selbst reparieren zu können. In einem Twitter-Post vergleicht ein Nutzer einen Flug mit einer Boeing mit der Stunt-Show Jackass: "Hi, ich bin Johnny Knoxville, willkommen bei Jackass (besteigt eine Linienmaschine von Boeing)".Andere Nutzer verzichten auf explizite Witzchen, sondern filmen sich beim Warten auf oder Sitzen in einer 737 - und fordern ihre Follower auf, für sie zu beten oder ihnen Glück zu wünschen. Wie die NYT schreibt, ist das für Betroffene von Flugangst weniger lustig, zumindest wenn sie daran denken, dass sie mit einer Boeing 737 Max 9 fliegen müssen.Dazu zählt auch Raimee Iacofano, die in einem TikTok-Video Tipps gibt, wie man Flüge mit einer Maschine dieses Typs vermeidet. Sie meint aber auch, dass der schwarze Humor und die Witze durchaus dabei helfen, mit der Situation umzugehen - wenn man, wie sie, beruflich viel fliegen muss. "Ich liebe es, wie das Internet - vor allem TikTok - verrückte Situationen irgendwie lustig hindreht", so Iacofano. "Es tröstet mich irgendwie darüber hinweg, dass wir alle mit dieser traumatischen Nachricht konfrontiert sind."Boeing selbst findet die Scherze natürlich alles andere als lustig. Denn auf die Bitte der NYT nach einem Kommentar für den Artikel antwortete Boeing-Sprecher Connor Greenwood nur mit einigen Links zu Social-Media-Beiträgen. In diesen wird festgestellt, dass nicht die mechanischen Probleme zugenommen hätten, sondern nur die Berichterstattung darüber.