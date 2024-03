Ryanair-Chef: "Finden ständig Pannen und Fehler in Boeing-Maschinen"

US-Flugzeugbauer Boeing befindet sich seit Jahren in einer Krise, seit Anfang 2024 befindet sich diese aber auf einer neuen Stufe. Denn bei einer Maschine von Alaska Airlines ist ein Panel mitten im Flug heraus­gebrochen und seither werden immer neue Qualitätsmängel bekannt.

Michael O'Leary, Gründer und Chef der im Hinblick auf Passagierzahlen mittlerweile größten europäischen Airline Ryanair, ist zweifellos selbst ein alles andere als unumstrittener Manager. Doch im Vergleich zu den Problemen, mit denen Boeing derzeit zu kämpfen hat, verblassen selbst die größten Kontroversen O'Learys.Denn O'Leary gab vor Kurzem dem Nachrichtensender CNN ein Interview, in dem sagte, dass Ryanair "regelmäßig" unter den Bodenplatten von Boeing-Flugzeugen vergessene Werkzeuge findet und es auch oftmals mit fehlenden Sitzgriffen zu tun bekommt. Der Ryanair-Chef meinte zwar, dass diese Probleme "nichts Großes, nichts Wichtiges" seien, fügte aber gleichzeitig hinzu, dass sie auch nicht den Standards entsprächen."Das zeigt einen Mangel an Aufmerksamkeit für Details sowie Qualitätsprobleme bei Boeing", sagte O'Leary gegenüber dem Sender. Er verriet dabei, dass Ryanair alle Maschinen, die man geliefert bekommt, 48 Stunden lang überprüft. Die irische Fluglinie hat ausschließlich Boeing-Maschinen im Einsatz und gehört auch zu den größten Kunden des krisengeschüttelten Flugzeugbauers aus Seattle.Es ist nicht das erste Mal, dass O'Leary solche und ähnliche Qualitätsmängel beklagt, bereits im Januar sagte er, dass Boeing in jüngerer Vergangenheit nicht immer die geforderte hundertprozentige Qualität abgeliefert habe. Er meinte allerdings auch, dass sich die Situation in den letzten Monaten von 2023 durchaus verbessert habe und die zwölf Maschinen, die man von Oktober bis Dezember erhalten haben, "die besten Lieferungen, die wir je von Boeing erhalten haben" waren.Bei Boeing selbst gab es zuletzt ganz oben personelle Konsequenzen, denn am Montag gab CEO David Calhoun seinen Rücktritt bekannt - und diesen Schritt befürwortete O'Leary in einem Statement Anfang dieser Woche: "Wir begrüßen diese dringend benötigten Veränderungen im Management von Seattle."