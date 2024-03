NASA & Boeing trauen sich, Astronauten an Bord des Starliner zu lassen

Starliner ist für Boeing bisher eine Geschichte voller Fehler und Rückschläge. Jetzt soll das Raumschiff nach Jahren Verzögerung endlich Astronauten zur ISS bringen. Das Unternehmen und die NASA sehen kein Hindernis mehr, den ersten Flug mit Menschen an Bord zu wagen.

Die unendliche Starliner-Geschichte

Zusammenfassung Starliner soll bald Astronauten zur ISS bringen

Boeing und NASA sehen keinen Hinderungsgrund mehr

NASA derzeit nur auf SpaceX für Astronautentransport angewiesen

Erster bemannter Testflug von Starliner wird erwogen

Crew Flight Test für Anfang Mai geplant

Astronauten Wilmore und Williams sollen zur ISS fliegen

CFT-Flug testet Schnittstelle zwischen Crew und Fahrzeugsystemen

Aktuell ist die NASA vollkommen auf SpaceX angewiesen, wenn es um den Transport von Astronauten aus den USA zur Internationalen Raumstation geht. Eigentlich sollte neben dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk seit Jahren auch Boeing mit Starliner regelmäßig zwischen Erde und ISS verkehren.Nachdem Boeing über die letzten Jahre eine lange Liste an Anpassungen an Hardware und Software vorgenommen hatte, sprach man Anfang des Jahres vorsichtigen davon, den ersten bemannten Testflug der Kapsel, wieder ins Auge zu fassen. Bei einer Reihe von Briefings hat man jetzt zusammen mit der NASA das Zeitfenster des sogenannten Crew Flight Test (CFT) eingegrenzt.Demnach sind alle Systeme bereit, um Anfang Mai den ersten Flug mit Astronauten durchzuführen. Wie üblich versieht man dieses Datum mit dem Zusatz "nicht früher als". Verläuft alles nach Plan, werden die beiden NASA-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams im nächsten Monat an der ISS andocken und nach acht Tagen zur Erde zurückkehren. Die Landung ist im Südwesten der Vereinigten Staaten vorgesehen."Der CFT-Flug ist im Grunde die Einführung der Besatzung in unsere Fahrzeugsysteme, daher geht es bei vielen unserer Flugtestziele darum, wie diese Schnittstelle funktioniert", sagte Mark Nappi, Vizepräsident und Starliner-Programmmanager bei Boeing laut Spacenews . "Es geht darum, ob das Fahrzeug in Verbindung mit dem Menschen wie erwartet funktioniert."