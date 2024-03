Star Trek 4 kommt doch - wird aber der letzte Teil der Reboot-Filme

Der letzte Star Trek-Teil der Reboot-Reihe liegt mittlerweile eine ganze Weile zurück, der Film mit dem Untertitel Beyond kam 2016 in die Kinos. Seither warten die Fans auf einen vierten Teil und lange sah es hier nicht gut aus. Doch nun gibt wieder Bewegung.

Die so genannte Reboot-Reihe von Star Trek, die unter der Federführung von J. J. Abrams entstand, polarisierte die Fans der Science-Fiction-Reihe von Anfang an. Die einen fanden die moderne Action und Aufbereitung unterhaltsam, die anderen meinten hingegen, dass sich Star Trek damit zu weit von seinen Wurzeln entfernt habe.Die beiden ersten Filme, bei denen Abrams selbst im Regiestuhl saß, kamen beim Kinopublikum und der Kritik aber insgesamt bestens an, Star Trek Beyond hingegen galt aber als Enttäuschung. Das ist auch einer der Gründe, warum es seit rund acht Jahren keinen neuen Teil gegeben hat.Ein vierter Film ist seit mittlerweile Jahren in Entwicklung, kam aber überhaupt nicht voran. Deshalb musste man annehmen und befürchten, dass das Projekt tot ist. Zwar hieß es vor zwei Jahren, dass alle Schauspieler der Reboots zurückkehren werden, darunter Chris Pine (Kirk), Zachary Quinto (Spock), Zoe Saldaña (Uhura), Simon Pegg (Scotty) und Karl Urban (McCoy), ohne Skript und konkrete Dreharbeiten, war das aber nicht viel wert.Zwar sind die Schauspieler wohl an Bord, die Protagonisten hinter der Kamera erweisen sich aber schwieriger. So war zuletzt geplant, dass Matt Shakman ("WandaVision") Regie führt und Lindsey Beer ("Sierra Burgess Is a Loser") und Geneva Robertson-Dworet ("Captain Marvel") das Drehbuch übernehmen, doch diese Pläne sind mittlerweile vom Tisch.Laut Variety hat Star Trek 4 nun aber neuen Schwung bekommen. Denn mit Steve Yockey, dem Schöpfer der Serie The Flight Attendant hat das Projekt einen neuen Drehbuchautor und es sieht insgesamt so aus, als würde das Reboot-Raumschiff dieses Mal wirklich abheben. Es wird aber wohl die letzte Reise dieser Crew werden, denn Star Trek 4 wird der letzte Film der seiner Art sein.