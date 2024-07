Das Star Trek-Universum wagt sich in unbekannte Gefilde: Eine Live-Action-Comedy-Serie ist in Entwicklung. Tawny Newsome und Justin Simien bringen Humor ins 25. Jahrhundert - mit einem Twist.

Das Star-Trek-Universum expandiert weiter, und zwar in eine Richtung, die selbst der erfahrenste Sternflotten-Offizier nicht vorhergesehen hätte. Auf der San Diego Comic-Con 2024 wurde eine neue Serie angekündigt, die das bekannte Sci-Fi-Franchise in bisher unerforschte Gefilde führt: Eine Live-Action-Comedy.Die kreativen Köpfe hinter diesem ambitionierten Projekt sind keine Unbekannten im Star-Trek-Kosmos. Tawny Newsome, die Stimme von Ensign Mariner in der Animationsserie "Star Trek: Lower Decks", und Justin Simien, bekannt für "Dear White People" und "The Haunted Mansion", entwickeln gemeinsam diese neue Serie. Alex Kurtzman, der Übervater des aktuellen Star-Trek-Universums, wird ebenfalls als Autor und ausführender Produzent fungieren.Die noch titellose Serie spielt im 25. Jahrhundert, einer Ära, die bisher nur in " Star Trek: Picard " kurz beleuchtet wurde. Im Mittelpunkt stehen Außenseiter der Föderation, die auf einem luxuriösen Ferienresort-Planeten arbeiten. Der Clou: Ihre alltäglichen Abenteuer werden ohne ihr Wissen im gesamten Quadranten live übertragen. Klingt das für euch auch ein bisschen nach "Die Truman Show" trifft auf Star Trek? Ihr seid nicht allein mit diesem Gedanken!Laut dem Hollywood Reporter könnte die Serie Elemente einer Workplace-Comedy im Stil von "The Office" oder "Parks and Recreation" enthalten. Stellt euch vor: Statt Papier zu verkaufen oder einen kleinen Park zu verwalten, müssen unsere Protagonisten mit intergalaktischen Touristen, außerirdischen Missverständnissen und möglicherweise einem besonders pingeligen Ferengi-Manager zurechtkommen - alles unter den wachsamen Augen eines unsichtbaren Publikums.Mit dieser Serie wagt sich Star Trek weiter in komödiantische Gefilde vor. Zwar hat "Lower Decks" bereits erfolgreich humorvolle Elemente ins Franchise integriert, doch eine Live-Action-Comedy ist definitiv Neuland. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Serie die Balance zwischen dem typischen Star-Trek-Flair und dem neuen komödiantischen Ansatz findet. Und ob es überhaupt gelingt.Die Ankündigung auf der Comic-Con kam überraschend und mit einem Augenzwinkern. Justin Simien, der das Panel moderierte, verkündete: "Tawny und ich sind schwanger - mit einer Star-Trek-Show." Kurtzman lobte Newsomes Arbeit nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Autorin und bezeichnete sie als "eine eiskalte Killerin des Schreibens".CBS Studios entwickelt die Show für Paramount+. Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig entschieden, ob der Streaming-Dienst die Serie auch ausstrahlen wird. Es besteht die Möglichkeit, dass sie bei einem anderen Anbieter landet. Neben Simien, Kurtzman und Newsome sind auch Rod Roddenberry (), Aaron Baiers und Trevor Roth als ausführende Produzenten an Bord.Diese neue Comedy-Serie reiht sich in eine Reihe von Veränderungen im Star-Trek-Universum ein. Während wir uns von "Discovery" verabschiedet haben und "Lower Decks" sich dem Ende nähert, gibt es auch Neuzugänge wie "Star Trek: Section 31" mit Michelle Yeoh.Apropos "Section 31": Fans können sich (versuchen zu) freuen, denn gerade erst ist ein Trailer zu diesem Spin-off erschienen: