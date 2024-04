Weiterer Star Trek-Film: Paramount kündigt Prequel zum Prequel an

Es ist mittlerweile nicht mehr ganz so einfach, herauszufinden, in welchem Universum man sich bei bestimmten Filmen befindet und das in gleich mehreren Sinnen des Wortes. Das ist bei Star Trek nicht anders und wird künftig noch komplizierter, und zwar bei einem neuen Film.

Früher war das Science-Fiction-Leben noch einfach: Da ging die Crew des Lieblingsraumschiffs auf Reise und erlebte viele Abenteuer. Im Verlauf der Zeit wurde sie älter, gingen in wohlverdienten Ruhestand und wurden dann von jüngeren Helden bzw. Schauspielern abgelöst. Irgendwann wurden die Produzenten dann aber übermütig und führten Zeitreisen, Wurmlöcher, Multiversen etc. ein - und nichts war, wie es einmal war, nämlich herrlich simpel.Das ist auch bzw. vor allem bei Star Trek so und es wird auch nicht einfacher. Denn Paramount Pictures hat auf der Industrie-Messe CinemaCon angekündigt, dass man an einem neuen Star Trek-Film arbeitet. Dessen Arbeitstitel lautet derzeit schlicht "Untitled Star Trek Origin Story", es soll sich dabei aber um ein Prequel handeln.Man kann hier sogar von Prequel zum Prequel sprechen, jedenfalls dann, wenn man Zeitreise-Quatsch beiseitelässt (die "Kelvin-Zeitlinie") und annimmt, dass die Star-Trek-Filme von J.J. Abrams (ab 2009) ein direkter Vorläufer zur originalen Enterprise-Crew der 1960er-Jahre sind.Die Kelvin-Timeline wird jedenfalls einen neuen Film bekommen, der vierte reguläre Film dieser Zeitlinie (und Fortsetzung des enttäuschenden Star Trek Beyond von 2016) kämpft schon seit vielen Jahren mit Problemen. Nun will Paramount womöglich mithilfe eines nicht "vorbelasteten" Prequels wieder für frischen Wind sorgen und so auch den Weg für Star Trek "4" ebnen, wie Slashfilm meint.Immerhin: Hauptverantwortlich für dieses Projekt ist Science-Fiction-Kenner Toby Haynes, dieser hat zuletzt nicht nur bei sechs Episoden des grandiosen Andor Regie geführt, er war auch für Die Black Mirror-Episode USS Callister zuständig - hat also indirekt Star-Trek-Erfahrung, wenngleich der satirischen Sorte.