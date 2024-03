Oft bereitet es KI-Programmen wie ChatGPT viel Mühe, selbst einfachste mathematische Aufgaben zu lösen. Komplizierte Probleme können sie oft gar nicht knacken. Nun haben Ingenieure die Entdeckung gemacht, dass sich die Fähigkeiten mithilfe von Star Trek verbessern lassen.

Positives Denken mit unerwartetem Einfluss

Die Gründe bleiben ein Rätsel

Zusammenfassung KI-Programme tun sich mit Mathe schwer

Star Trek-Sätze verbessern KI-Leistung

VMWare testet Einfluss von "positivem Denken"

LLMs lösen Grundschulmathematik besser

"Logbuch des Captains" steigert Erfolg

Studie zeigt Einfluss von Formulierungen

Cathrine Flick: LLMs sind keine Trekkies

In ihrer Studie untersuchten die Ingenieure bei VMWare in Kalifornien den Einfluss von "positivem Denken" auf die Antworten der drei Large Language Models (LLM) Mistral-7B, Llama2-13B und Llama2-70B. Dazu stellten sie den LLMs Mathematikaufgaben auf Grundschulniveau und ergänzten diese mit positiven und motivierenden Sätzen wie "Das wird spaßig!" oder "Du bist so gut wie ChatGPT ".Besonders, wenn die KI-Modelle zusätzlich dazu aufgefordert wurden, ihre Antwort mit folgendem, von Star Trek inspirierten Satz zu beginnen, verbesserte sich ihre Fähigkeit, mathematische Aufgaben zu lösen: "Logbuch des Captains, Sternzeit [Datum]: Wir haben erfolgreich einen Kurs durch die Turbulenz berechnet und nähern uns jetzt dem Ursprung der Anomalie".Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass "positives Denken" einen Einfluss auf die mathematische Leistungsfähigkeit von KI-Modellen haben kann. Außerdem wird deutlich, dass trotz der Fortschritte im Bereich KI weiterhin nicht klar ist, wie die grundlegenden Mechanismen funktionieren, die das Verhalten der künstlichen Intelligenz genau bestimmen.Denn schon geringfügige Änderungen in Aufgabenstellungen oder Fragen können, wie durch die Studie noch einmal deutlich gemacht, unvorhergesehene Abweichungen in Ergebnissen hervorrufen. Warum nun genau Star Trek als Antwortrahmen einen Effekt auf die mathematischen Problemlösefähigkeiten der LLMs hatte, bleibt ein Rätsel. Cathrine Flick von der Staffordshire University sagte dazu gegenüber NewScientist "Eine Sache ist aber sicher: Das LLM ist kein Trekkie. Es ‘versteht' durch die Verwendung des Prompts nichts besser oder schlechter, sondern es hat lediglich Zugriff auf ein unterschiedliches Set von Gewichtungen und Wahrscheinlichkeiten in Hinblick auf die Akzeptierbarkeit der Antwort, wenn verglichen mit einem anderen Prompt".Wer also schon dachte, dass sich mit Kirk, Spock und Uhura alle KI-Assistenten zu mathematischen Genies machen lassen, wird enttäuscht.