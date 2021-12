Freeciv - Quelloffener Civilization-Klon

Kostenloses Strategiespiel

Zusätzliche Versionen und Modpacks

Freeciv 2.6.6 erinnert nicht nur beim Namen an die populäre Strategiespielreihe Civilization, es lehnt sich auch inhaltlich deutlich an das 1996 erschienene Sid Meier's Civilization II an. Aufgabe des Spielers ist es, eine Zivilisation von der Steinzeit bis ins Weltraumzeitalter zu begleiten und die Weltherrschaft zu übernehmen. Im Multiplayer-Modus können Sie sich zudem mit anderen Spielern messen.Wer bereits einen Teil der originalen Reihe gespielt hat, dürfte sich in Freeciv sofort zurechtfinden, denn die Entwickler waren bemüht, das Spiel mit kompatiblen Regeln und Spielmodi auszustatten. Aufgabe ist es zunächst, Städte zu gründen, Armeen aufzustellen und immer größere Gebiete der digitalen Landkarte zu erobern während sich die eigene Zivilisation technisch fortlaufend weiterentwickelt.Die Produktion von Waren, Handel und das Errichten von Weltwundern gehören dabei ebenso zum Alltag wie das Finden der richtigen Regierungsform und das Führen von Kriegen. Zuletzt wird es dann auch möglich, ferne Planeten zu bereisen. Das Gameplay von Freeciv verläuft rundenbasiert, das heißt, jede Einheit kann pro Runde einen Spielzug vollführen. Neben einem Einzelspielermodus lässt sich Freeciv über ein lokales Netzwerk oder online mit bis zu 30 anderen Teilnehmern spielen.Für Freunde des Genres bietet Freeciv langanhaltenden Spielspaß - und das komplett kostenlos. Auf der Website des Projekts können Sie außerdem den Quellcode herunterladen. Zumindest in älteren Versionen ist Freeciv auch für MacOS, Linux, Solaris, BSD, Unix und sogar AmigaOS verfügbar.Auf der englischsprachigen Website finden Sie außerdem zusätzliche Tilesets, Karten, Modpacks und Audiopakete zum kostenlosen Download.