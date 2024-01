Neuralink setzt erstmals erfolgreich ein Implantat in Menschen ein

Elon Musks Neuralink will es ermöglichen, Menschen Chips ins Gehirn zu implantieren, diese sollen Krankheiten wie Alzheimer, Demenz und Rückenmarksverletzungen ansprechen. Ein solches Brain-Computer-Interface (BCI) wurde nun erstmals einem Menschen eingesetzt.

Am vergangenen Wochenende wurde dem ersten menschlichen Patienten ein Neuralink-Gehirnimplantat eingesetzt. Laut Elon Musk , dem Gründer des Unternehmens, verlief diese Operation erfolgreich und der Person gehe es auch gut, so der 52-Jährige auf Twitter bzw. X: "Erste Ergebnisse zeigen eine vielversprechende Erkennung von Neuronen-Spikes", schrieb Musk gestern.Wie die Nachrichtenagentur Reuters erklärt, handelt es sich bei den erwähnten Spikes um Aktivitäten von Neuronen bzw. Zellen, die elektrische und chemische Signale nutzen, um Informationen im Gehirn und im Körper zu senden. Das ist der erste Schritt zum Verbinden von menschlichen Gehirnen und Computern, das wiederum soll komplexe neurologische Erkrankungen ansprechen und bekämpfen.Die dafür zuständige US-Behörde Food and Drug Administration (FDA) hat Neuralink im vergangenen Jahr die Erlaubnis erteilt, die ersten Tests mit menschlichen Probanden durchzuführen. Nach Angaben von Neuralink ist das primäre Ziel der ersten Tests, das Implantat in jene Hirnregion einzupflanzen, die den Willen zur Bewegung steuert.Laut dem Startup will man dadurch einem Menschen ermöglichen, einen Computercursor oder eine Tastatur allein durch die Gedanken zu steuern. Bei der Operation pflanzt ein Roboter dem Probanden 64 flexible Fäden, die dünner als ein menschliches Haar sind, ein. Die dazugehörige Studie soll sechs Jahre laufen. Das erste Produkt, das Neuralink auf den Markt bringen wird, soll übrigens Telepathy heißen.Neuralink wurde in den vergangenen Monaten allerdings auch scharf kritisiert, denn das Unternehmen soll durch Grausamkeit und dem Tod von Tieren aufgefallen sein soll - der Grund dafür war angeblich der Druck Musks, Ergebnisse zu liefern.