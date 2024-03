Endlich erstes Video: Neuralink-Patient steuert Computer mit Gedanken

Von Begeisterung bis Besorgnis: Neuralink hatte mit dem ersten Gehirn-Chip-Implantat bei einem Menschen für große Aufregung gesorgt. Jetzt war der ab den Schultern gelähmte Patient erstmals in einem Video zu sehen. Er kann einen Computer sehr präzise mit Gedanken steuern.

Neuralink zeigt: Gelähmter spielt wieder dank Gehirn-Chip

Kurz nach der ersten Operation an einem Menschen hatte Neuralink eine Erfolgsmeldung veröffentlicht, Elon Musk teilte wenig später mit, der Patient könne bereits eine Computermaus mit seinen Gedanken steuern. Schnell hatten sich Kritiker zu Wort gemeldet, die Besorgnis und Zweifel über Methoden und Vorgehensweise des Unternehmens äußerten. Jetzt zeigt sich der erste Neuralink-Patient erstmals in einem Video.Wie der 29-jährige US-Amerikaner Noland Arbaugh darin beschreibt, ist er seit einem Tauchunfall vor acht Jahren unterhalb der Schultern vollständig gelähmt. Neuralink hatte ihm im Januar den Gehirn-Chip implantiert, die Prozedur sei sehr unkompliziert verlaufen. "Ich wurde buchstäblich einen Tag später aus dem Krankenhaus entlassen und habe keine kognitiven Beeinträchtigungen", so Arbaugh.Wie der erste Neuralink-Patient dann zeigen kann, ist es ihm mit dem Implantat unter anderem wieder möglich, Schachpartien auf einem Computer präzise zu steuern. Das Video zeigt, wie sich der Cursor über den Bildschirm bewegt und geklickt wird. Dazu erklärt Arbaugh, dass er sich dafür - nach langem Training - lediglich vorstellen muss, den Cursor entsprechend zu bewegen.Daraufhin folgt eine charmante Anekdote, die wohl jeder Gamer sehr gut nachvollziehen kann: "Als ich das erste Mal volle Kontrolle (über den Chip) von euch bekam, bin ich bis 6 Uhr wach geblieben und habe Civilisation 6 gespielt", so der Neuralink-Patient. Nach acht Stunden Spielzeit habe er das Implantat aufladen müssen, "um dann noch etwas mehr zu spielen". Arbaugh betont, dass das System bei Weitem nicht perfekt sei, es habe aber schon jetzt sein Leben verändert.