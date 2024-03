Banken-Analyse zeigt: Dispozinsen steigen auf bis zu 17,2 Prozent

Aus einer Erhebung der Stiftung Warentest geht hervor, dass die Zinsen für Dispokredite im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen sind. Ban­ken und Sparkassen berechnen aktuell bis zu 17,2 Prozent. Experten empfehlen hingegen flexible Rahmenkredite.

Zinsen für Dispokredite steigen und steigen

Es gibt nicht nur schwarze Schafe

Vergleich: Die besten Girokonten 2024

Zusammenfassung Dispozinsen stiegen im Vergleich zum Vorjahr an

Bis zu 17,2 Prozent bei VR Bank Landsberg-Ammersee

Durchschnittszins liegt bei 12,06 Prozent

Finanztest sieht bis 11,5 Prozent als akzeptabel an

Rahmenkredite als günstigere Alternative empfohlen

Online-Banken oft mit niedrigeren Dispozinsen

C24, N26 und Targobank unter 10-Prozent-Marke

Das zur Stiftung Warentest gehörende Fachmagazin Finanztest hat die aktuellen Dispozinsen bei allen 1083 Kreditinstituten in Deutschland erhoben. Derzeit liegt der Schnitt über Banken und Sparkassen hinweg bei 12,06 Prozent und damit knapp einen Prozentpunkt über dem Vorjahr. Zu hoch, wie die Experten meinen.Drei Viertel der Banken sollen dabei über dem ermittelten Durchschnitt liegen. Besonders negativ fällt die Volksbank Raiffeisenbank (VR-Bank) Landsberg-Ammersee auf, die ihren Kunden 17,2 Prozent Dispozinsen berechnet. Beim aktuellem Zinsniveau hält das Finanztest-Team einen Zinssatz bis einschließlich 11,5 Prozent für akzeptabel, spätestens ab 15 Prozent hört der Spaß auf."Für alle, die rauswollen aus ihrem Dispo oder kurzfristig Geld brauchen, kann der Rahmenkredit eine preiswerte Alternative sein", schreibt die Stiftung Warentest. Die auch als Abrufkredite bekannten Produkte sind ebenso flexibel wie ein Dispokredit, laut einer Befragung von 180 Kreditinstituten meist aber mit deutlich günstigeren Zinsen zu haben.Ein Blick in unseren Girokontovergleich zeigt, dass nicht alle Banken die temporäre Geldnot ihrer Kunden bis zur Erschöpfung ausnutzen. Vor allem Online- und Direktbanken haben im Vergleich zu den Negativbeispielen der Stiftung Warentest eine beinahe humane Zinspolitik hinter dem Dispokredit.So liegt die C24 Bank als Check24-Tochter derzeit bei Dispozinsen in Höhe von 7,49 Prozent, während N26 8,90 Prozent berechnet. Auch das Online-Konto der Targobank rangiert mit 8,16 Prozent noch unter der 10-Prozent-Marke, die etwa die Commerzbank, deren Tochter Comdirect, die ING, Santander und Consorsbank überschreiten.