Neben der ING, DKB und 1822direkt kündigt nun auch die Commerz­bank Zinsanpassungen beim Tagesgeld an. Von 3,25 Prozent sinken die Zinsen beim "Topzinskonto Plus" auf 3,00 Prozent p.a. Die ver­än­derten Konditionen gelten für Neu- und Bestandskunden.

Commerzbank

Neue Konditionen für "Topzinskonto Plus"

Commerzbank weiterhin konkurrenzfähig?

Vergleich: Die besten Tagesgeldkonten

Zusammenfassung Commerzbank senkt Tagesgeldzinsen auf 3% p.a.

Maximales Anlagevolumen auf 1 Mio. Euro begrenzt

Aktionszins für sechs Monate bei "Neukunden"

Nach Aktionsphase Standardzins von 0,75%

Angebot gilt nicht für kürzlich angelegte Gelder

Commerzbank unter Top 10 mit deutscher Einlagensicherung

Bunq führt mit 4,5% Zinsen auf europäischer Ebene

Wer mit dem Gedanken gespielt hat, ein Tagesgeldkonto bei der Commerzbank zu eröffnen, muss seinen Konditionsvergleich möglicherweise von vorn beginnen. Wie die Bank ankündigt, sinken die Zinsen für Kunden von einst 3,25 Prozent p.a. auf 3,00 Prozent. Gleichzeitig wird das maximale Anlagevolumen von theoretisch 10 Millionen Euro auf eine Million Euro reduziert.Wie bei vielen anderen Banken ebenfalls üblich, handelt es sich bei der Commerzbank um einen Aktionszins, der für einen Zeitraum von sechs Monaten an Neukunden und Bestandskunden gewährt wird, die bisher noch kein Topzinskonto Plus in Anspruch genommen haben. Im Anschluss liegen die Standardkonditionen für die Zinsen aufs Tagesgeld bei 0,75 Prozent.Die Commerzbank schreibt, dass die veränderten Konditionen samt 3,00 Prozent Zinsen "ab Kontoeröffnung für Gelder gültig sind, die in den letzten sechs Monaten nicht bei einem Konto der Commerzbank AG, ein­schließ­lich com­di­rect und onvista, angelegt waren." Wer sich bereits in der Ak­tions­zins­phase zu 3,25 Prozent p.a. befindet, kann diese bis um Ende weiterführen.(Anzeige)Im aktuellen Vergleich für Tagesgeldkonten befindet sich die Commerzbank mit ihren 3,00 Prozent p.a. weiterhin in den "Top 10", wenn Sparer ein Konto mit deutscher Einlagensicherung bevorzugen. Angeführt wird die Liste hier unter anderem von der Consorsbank (3,75 Prozent) und der Commerzbank-Tochter comdirect (3,75 Prozent). Letztere bietet bei gleichzeitiger Eröffnung eines Girokontos zudem bis zu 4,00 Prozent Zinsen.Aus europäischer Sicht hat hingegen die niederländische Neobank Bunq mit 4,5 Prozent Zinsen die Nase vor der spa­ni­schen Santander-Tochter Openbank (3,91 Prozent) und der Suresse Direkt Bank (3,90 Prozent). Alternativ bietet der Neobroker Trade Republic weiterhin 4,00 Prozent Zinsen auf sein Ver­rech­nungs­kon­to für Anlagevolumen bis zu 50.000 Euro inkl. deutscher Einlagensicherung.