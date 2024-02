Tagesgeld: Consorsbank erhöht Zinsen und verkürzt Laufzeiten

Die Consorsbank passt ihre Konditionen für Tagesgeldkonten an und er­höht dabei die Zinsen leicht von 3,5 Prozent auf 3,75 Prozent p.a. Gleichzeitig wird die Aktionslaufzeit auf fünf Monate herabgesenkt. Wir klären, ob sich das Angebot für Sparer wirklich lohnt.

Consorsbank

Consorsbank hat Neukunden im Blick

Lohnt sich das Tagesgeldangebot?

Die besten Tagesgeldkonten im Vergleich:

Zusammenfassung Consorsbank hebt Tagesgeldzinsen auf 3,75% an

Aktionslaufzeit für Neukunden auf fünf Monate begrenzt

Bestandskunden erhalten keine erhöhten Zinsen

Neukundenstatus nach sechs Monaten ohne Konto

Consorsbank-Einlagen bis zu einer Million Euro gesichert

Nach Aktion nur 1% Zinsen für Tagesgeld

Konkurrenzangebote mit bis zu 4,5% Zinsen verfügbar

Nachdem viele Banken hinsichtlich anstehender Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Zinsen aufs Tagesgeld vorsorglich gesenkt haben, scheinen die Geldinstitute in den letzten Wochen wieder vermehrt mit Zinsaktionen auf Neukundefang zu gehen. Auch die Consorsbank versucht nun über diesen Weg weitere Kunden zu gewinnen.Die Tochter der französischen Großbank BNP Paribas erhöht die Zinsen für Tagesgeldkonten ab sofort geringfügig von 3,5 Prozent auf 3,75 Prozent pro Jahr. Allerdings gilt der erhöhte Zinssatz nur für einen Zeitraum von fünf Monaten und zudem nur für Neukunden. Bestandskunden gehen wieder einmal leer aus - ein gängiges Lockmittel zur Neukundengewinnung.(Anzeige)Immerhin: Als Neukunden gelten alle Privatkunden, die in den letzten 6 Monaten keine Konten oder Depots bei der Consorsbank geführt haben. Wer mit seinem Ersparten aktuell von Tagesgeldkonto zu Tagesgeldkonto springt, um sich stets Aktionszinsen zu sichern, könnte hier bereits wieder an der Reihe sein.Gleichzeitig eröffnen Neukunden bei der Consorsbank automatisch ein Wert­pa­pier­de­pot, das samt Verrechnungskonto kostenlos geführt wird und im ersten Jahr Sparpläne (z.B. ETFs) ohne Gebühren anbietet. Transaktionen werden für 95 Cent pro Order zzgl. Spread über die Börse Tradegate Exchange abgewickelt.Theoretisch gut gedacht, denn statt nach fünf Monaten zur nächsten Ta­ges­geld­ak­tion zu wechseln, könnten Kunden so im Anschluss z.B. auch in einen Geld­markt-ETF investieren, der ähnliche hohe Zinsen abwerfen kann. Eine dauerhaft hohe Verzinsung aufs Tagesgeld mit sporadischen Anpassungen hinsichtlich des Leitzinses wären deutschen Sparern allerdings lieber.Wirft man einen Blick in unseren Tagesgeldvergleich ( siehe unten ), gehört die Consorsbank mit ihren leicht verbesserten Konditionen aktuell zu den besten Tagesgeldkonten mit deutscher Einlagensicherung. Hier liegt man gleichauf mit der Commerzbank-Tochter Comdirect, die allerdings ihre Zinsen auf 4,0 Prozent erhöht, sobald zusätzlich zum Tagesgeld- auch ein Girokonto geführt wird.Aktuell bietet auch der Neobroker Trade Republic 4,0 Prozent Zinsen p.a. auf sämtliches Guthaben des Ver­rech­nungs­kon­tos, das theoretisch wie ein Ta­ges­geld­kon­to verwendet werden kann. Da die Einlagensicherung in EU-Staaten generell auf 100.000 Euro angesetzt ist, kommen auch Angebote aus Spanien oder den Niederlanden infrage, etwa von Bunq (4,5%) oder Openbank (3,91%).Im Endeffekt bietet die Consorsbank ein konkurrenzfähiges Tagesgeldprodukt, das Einlagen in Höhe von bis zu einer Million Euro zumindest kurzfristig gut verzinst. Nach fünf Monaten fallen die Zinsen allerdings wieder auf nur einen Prozent und es "muss" zur nächsten Tagesgeldaktion gesprungen werden.