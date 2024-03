Oracle hat eine Warnung an Apple-Nutzer herausgegeben, in der es heißt, die Installation des neuesten macOS 14.4 Sonoma-Updates beschädigt Java auf Apple-CPU-Macs. Man rät daher, das Update erst einmal auszulassen.

Java-Prozess bricht ohne Vorwarnung ab

Weitere Probleme mit macOS 14.4

Druckertreiber, insbesondere für HP-Drucker, könnten entfernt oder beschädigt werden.

Diejenigen, die die Funktion "Mac-Speicher optimieren" nutzen, können alle zuvor gespeicherten Dateiversionen verlieren, wenn sie aus dem lokalen Speicher von iCloud Drive entfernt werden.

Einige Nutzer haben von Verbindungsproblemen mit USB-Hubs und Monitoren mit USB-Anschlüssen berichtet.

Apple Silicon Macs mit macOS 14.4 können Kompatibilitätsprobleme mit PACE-Produkten, einschließlich des iLok License Managers, haben.

Das Problem führt laut Oracle dazu, dass der Java-Prozess auf betroffenen Macs mit M1-, M2- und M3-Prozessoren häufig und ohne Vorwarnung abbricht. Betroffen sind laut dem Bericht alle Java-Versionen, von Java 8 bis zu den neuesten Early-Access-Builds von JDK 22 - und es gibt derzeit keine Umgehungsmöglichkeiten."Es gibt keinen Workaround, und da es keine einfache Möglichkeit gibt, ein macOS-Update rückgängig zu machen, können betroffene Nutzer möglicherweise nicht zu einer stabilen Konfiguration zurückkehren, es sei denn, sie haben ein vollständiges Backup ihres Systems vor dem Betriebssystem-Update", warnte Aurelio Garcia-Ribeyro , Senior Director of Product Management bei Oracle.Die Ursache liegt in der Art und Weise, wie macOS reagiert, wenn ein Java-Prozess versucht, auf Speicher in geschützten Speicherbereichen zuzugreifen.In früheren Versionen von macOS sendete das Betriebssystem ein SIGBUS- oder SIGSEGV-Signal an den Prozess und überließ ihm die Entscheidung, wie er fortfahren sollte. In macOS 14.4 antwortet das Betriebssystem nun jedoch mit einem SIGKILL-Signal, das den Prozess beendet, der auf geschützten Speicher zuzugreifen versucht.Laut Garcia-Ribeyro wird der Prozess nach der Installation des macOS 14.4-Updates beendet, da die Java Virtual Machine dynamischen Code generiert und auf Speicher in geschützten Speicherbereichen zugreift. Oracle hat bereits Kunden, Apple und seine OpenJDK-Partner gewarnt und rät derzeit Apple-Nutzern, das Update zu verschieben, bis das Problem behoben ist."Wir empfehlen Nutzern von Java auf ARM-basierten Apple-Geräten mit macOS 14, das Update zu verschieben, bis das Problem behoben ist", so Garcia-Ribeyro.Mac-Anwender, die bereits macOS 14.4 Sonoma installiert haben, klagen aber noch über ganz andere Probleme: