Microsoft Teams: Neue Version jetzt auch für Apple MacOS verfügbar

Das neue Microsoft Teams wird in den kommenden Tagen auch unter MacOS in einer Public Preview zur Verfügung stehen. Die neu ent­wi­ckel­te Version soll auf Apple-Systemen für einen Performance-Schub sorgen und weniger Arbeits- und Systemspeicher belegen.

Microsoft hält am Teams-Zeitplan fest

Bessere Performance für Apple-Systeme

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent für Office 365

Zusammenfassung Microsoft Teams 2.0 bald als Public Preview für MacOS verfügbar

Soll Performance verbessern und weniger Speicher belegen

Flächendeckender Rollout ab Oktober, Ersetzung bis Jahresende

Rollout in Wellen, Nutzer können zu alter und neuer Version wechseln

Verbesserungen umfassen unter anderem auch neues Design

Erste Nutzer-Eindrücke zur Stabilität auf MacOS stehen noch aus

Laut Microsoft-Roadmap soll das neue Teams ab Oktober flächendeckend ausgerollt werden und die alte Version bis Jahresende gänzlich ersetzen. Während die Public Preview unter Windows bereits seit Monaten bereitsteht, werden MacOS-Nutzer erst jetzt beliefert.Im Microsoft 365 Admin-Center (via Petri ) sprechen die Redmonder von einer Einführung ab Anfang September. Die Verteilung dürfte somit bereits im Gange sein oder zeitnah starten.Wie üblich wird der Rollout von Teams 2.0 auch für Apple-Nutzer in Wellen erfolgen, womit die "Testen Sie das neue Teams"-Schaltfläche in den nächsten Tagen und Wochen im alten Teams für MacOS angezeigt werden sollte. Wie auch unter Windows steht es Mac-Nutzern frei, nahtlos zwischen der bisherigen und neuen Version umzuschalten.Noch ist unklar, wie lang die Public Preview des neuen Microsoft Teams für MacOS andauern wird und ob der aktuelle Zeitplan einen Parallelstart in Verbindung mit der Windows-Version vorsieht. Ein passender Termin für die Verteilung des finalen Teams-Updates wäre der Start von Windows 11 23H2 , der von Experten im Laufe des Oktobers erwartet wird.Neben einer optischen Frischzellenkur schraubt Microsoft am neuen Teams vor allem unter der Haube. So konnte der Speicherbedarf (RAM-Nutzung und SSD) angeblich halbiert und App- sowie Meetings-Starts um den Faktor zwei beschleunigt werden. Hinzu kommen unter anderem eine überarbeitete Such­funk­tion und die Verzahnung von per­sön­li­chen und geschäftlichen Konten innerhalb einer App.Die ersten Eindrücke von MacOS-Nutzern bleiben abzuwarten, vor allem hinsichtlich der Stabilität. Unter Windows hinterlässt das neue Teams trotz Vorschau-Status bereits jetzt einen guten Eindruck, sodass Nutzer die Public Preview oft problemlos auf Produktivsystemen nutzen können.