MacOS Sonoma in Version 14.2 mit vielen neuen Features erhältlich

Der Computerkonzern Apple hat auch sein Computer-Betriebssystem auf einen aktuelleren Stand gebracht. Neben iOS 17.2 hat das Unternehmen jetzt auch die Version 14.2 des aktuellen MacOS Sonoma bereitgestellt.

Mit der Wiedergabeliste "Lieblingslieder" in Apple Music können Sie schnell zu den Liedern zurückkehren, die Sie als Favoriten markiert haben

Die Funktion "Hörverlauf verwenden" in Apple Music kann in einem Fokus deaktiviert werden, damit die von Ihnen gehörte Musik nicht in "Kürzlich wiedergegeben" angezeigt wird oder Ihre Empfehlungen beeinflusst

Mit der Shazam Musikerkennung können Sie schnell Songs identifizieren, die online oder in Ihrer Umgebung gespielt werden, selbst wenn Sie AirPods tragen

Neue Tastaturlayouts bieten Unterstützung für 7 zusätzliche Sámi-Sprachen

Mit der neuen Fassung kommen diverse Feinarbeiten am Code im Unterbau des Betriebssystems auf die Macs der Nutzer. Es gibt aber auch neue Features und Verbesserungen in einer Reihe mitgelieferter Anwendungen. So führt die neue Version eine erweiterte AutoFill-Funktion für PDFs ein, die Apple schon zu Anfang des Jahres angekündigt hatte. Sie erkennt automatisch gängige Felder wie Name und Adresse und ermöglicht es, sie ähnlich wie bei einer Website automatisch auszufüllen.In der Nachrichten-App können Sticker nun direkt in Chat-Bubbles eingefügt werden, und der Auffangpfeil springt jetzt zur ersten ungelesenen Nachricht in einer Unterhaltung. Es gibt außerdem überarbeitete Wetter- und Uhren-Widgets. So informiert die Wetter-App beispielsweise über die zu erwartenden Niederschläge in den kommenden zehn Tagen. Und auch auf die Windbedingungen der kommenden Tage kann man sich nun besser einstellen.Bei den Uhren wird nun endlich auch die Möglichkeit verfügbar, mehrere Timer parallel laufen zu lassen und diesen auch unterschiedliche Bezeichnungen zu verpassen. So ist es am Sonntag morgen deutlich einfacher, sowohl die Zeiten für die backenden Brötchen als auch die kochenden Eier organisiert zu bekommen.Die Liste der Neuerungen geht allerdings noch um einiges weiter. Auf folgende Neuerungen weist Apple zusätzlich hin:Einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar, hieß es. Eine genauere Aufschlüsselung hierfür gab es aber nicht. Apple teilte darüber hinaus mit, dass man auch die Nutzer älterer MacOS-Versionen mit Updates versorgt. Das System liegt demnach nun auch in den Varianten 3.6.3 und 12.7.2 vor, in denen allerdings lediglich Fehlerkorrekturen vorgenommen werden und der Feature-Ausbau eingestellt ist.