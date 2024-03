Apple rüstet kräftig auf, was das Thema Künstliche Intelligenz anbetrifft - iOS 18 soll laut der Gerüchteküche durch KI viele neue Funktionen erhalten. Jetzt wurde dazu bekannt, dass Apple das Start-up DarwinAI übernommen hat.

DarwinAI ist ein Start-up für künstliche Intelligenz, welches sich darauf spezialisiert hat, KI-Systeme kleiner und schneller zu machen. Das meldet das Online-Magazin Bloomberg . Die Übernahme wurde dabei stillschweigend durchgeführt und wurde daher erst jetzt bekannt.Als Teil der Akquisition hat Apple Dutzende von DarwinAI-Mitarbeitern in sein eigenes KI-Team aufgenommen. Die Übernahme soll bereits Anfang des Jahres unter Dach und Fach gewesen sein.Bloomberg glaubt, dass die Systeme von DarwinAI Apple bei seinen Bemühungen helfen werden, KI direkt auf Geräten statt in der Cloud laufen zu lassen. Das hätte große Vorteile bei einem iPhone - nicht nur bezüglich des Datenschutzes.DarwinAI konzentrierte sich außerdem bislang auf KI-Technologien für die Fertigung und für die Lieferkette.Da heißt es: "DarwinAI hat eine KI-Technologie für die visuelle Inspektion von Bauteilen während des Fertigungsprozesses entwickelt und bedient Kunden in einer Reihe von Branchen. Eine der Kerntechnologien des Unternehmens besteht darin, Systeme der künstlichen Intelligenz kleiner und schneller zu machen".Diese Arbeit könnte für Apple hilfreich sein, das sich darauf konzentriert, KI auf Geräten und nicht vollständig in der Cloud auszuführen. Alexander Wong, ein KI-Forscher an der University of Waterloo, der am Aufbau des Unternehmens mitgewirkt hat, ist im Rahmen der Transaktion als Direktor in die KI-Gruppe von Apple gewechselt.Es wird erwartet, dass Apple auf der WWDC im Juni eine Reihe von KI-Funktionen für iOS 18 vorstellen wird. Gerüchten zufolge werden diese neuen Funktionen eine aktualisierte Version von Siri sowie neue KI-Funktionen in Messages, Apple Music und mehr umfassen. Apple integriert außerdem KI-Technologie in Xcode und in den Kundenservice. Apple-CEO Tim Cook hat Apples Pläne für neue KI-Ankündigungen in diesem Jahr bei zwei verschiedenen Gelegenheiten angeteasert.