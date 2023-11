Marvel "Spotlight" soll helfen, wichtige MCU-Inhalte zu erkennen

In den letzten Jahren ist die Anzahl an Marvel-Produktionen stark gestiegen, manch einer spricht sogar von einer Inflation. Disney reagiert nun und hat eine neue Marke namens Marvel Spotlight vorgestellt. Diese soll helfen, Wichtiges vom Rest zu unterscheiden.

Marvels Kino- und Serien-Ungetüm

Marvel hat zweifellos das Kino geprägt und vielleicht sogar revolutioniert, denn der Comic-Verlag hat mit dem ersten Iron Man-Film im Jahr 2008 den Grundstein für ein Franchise gelegt, das bisher mehr als 32 Milliarden Dollar Umsatz generiert hat. Doch was mit ein oder zwei Filmen pro Jahr begonnen hat, ist längst zu einem Entertainment-Ungetüm geworden, das jedes Jahr neben Kinofilmen auch mehrere Serien auf Disney+ hervorbringt.Doch das ist für manch einen zuviel des Guten, denn es gibt auch immer wieder Spin-offs, die zwar unterhaltsam sind, aber nicht viel mit der Gesamthandlung und Entwicklung des Marvel Cinematic Universe (MCU) zu tun haben. Diese Produktionen werden künftig den Namen Marvel Spotlight tragen, erstmals wird die am 10. Januar 2024 startende Serie Echo diesen aufweisen.Marvel Spotlight markiert im Wesentlichen jene Inhalte, die zwar im selben Universum wie Avengers und Co. spielen, deren Konsum aber nicht essenziell ist, um die Gesamt-Story des MCU verstehen zu können. Im Fall von Echo wird die Story der tauben Maya Lopez erzählt, die von einer Verbrecherin zur Selbstjustiz-Heldin wird. Diese feierte in Hawkeye ihr Debüt und wird eine deutlich gewalttätigere Geschichte erzählen, die eher an Daredevil und Punisher erinnert."Marvel Spotlight bietet uns eine Plattform, um bodenständige, charakterorientierte Geschichten auf den Bildschirm zu bringen, und im Fall von Echo konzentrieren wir uns auf die Straßengeschichten und nicht auf die Kontinuität des MCU", sagte Brad Winderbaum, Streaming-Chef bei Marvel, im Rahmen eines Interviews auf der Seite des Comic-Verlages.Winderbaum weiter: "Genauso wie Comic-Fans nicht die Avengers oder Fantastic Four gelesen haben müssen, um einen Ghost Rider Spotlight-Comic zu genießen, muss unser Publikum keine anderen Marvel-Serien gesehen haben, um zu verstehen, was in Mayas Geschichte passiert."