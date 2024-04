Disney-CEO verrät Details zu Maßnahmen gegen Passwort-Sharing

Disney warnt nun schon seit Monaten, dass gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern beim Streaming-Dienst Disney+ vorgegangen werden soll. Das Maßnahmen starten werden, war klar, doch erst jetzt hat Disney selbst verkündet, wann es damit losgehen wird.

Disney-CEO Bob Iger verrät Details

Zusammenfassung Disney bekämpft bald Passwort-Sharing bei Streaming-Diensten

Im Juni startet Disney die ersten Maßnahmen gegen Account-Sharing

Vollständige Umsetzung der Maßnahmen ist für September geplant

Märkte für den Start der Anti-Sharing-Maßnahmen sind noch unbekannt

Keine Details zu möglichen Gebühren für Passwort-Sharer veröffentlicht

Ziel ist die Profitsteigerung der Streaming-Angebote von Disney

Netflix erhöhte mit ähnlichen Maßnahmen bereits seine Abonnentenzahlen

Das meldet das Online-Magazin Neowin und zitiert dabei Ausschnitt aus einem Interview, das Disney-CEO Bob Iger bei CNBC gegeben hat . Dort hat Iger nun erstmals genaue Termine genannt, ab denen sein Unternehmen gegen Account-Sharing vorgehen wird."Im Juni werden wir unseren ersten richtigen Vorstoß in die Passwortfreigabe starten!", so Iger. Zunächst werde das nur in einigen wenigen Ländern und auf einigen wenigen Märkten beginnen. Disney plant aber die vollständige Einführung im September.Zuvor hatte die Gerüchteküche von frühen Maßnahmen gesprochen, lange Zeit galt der März 2024 als vermuteter Starttermin. Was der Disney-Chef aber weiterhin nicht bekannt gab ist, welche Märkte zuerst betroffen sein werden.Iger machte allerdings keine Angaben dazu, wie das Unternehmen mit Passwort-Sharern in Bezug auf neue Gebühren umzugehen gedenkt. Iger machte aber deutlich, dass der Versuch, die gemeinsame Nutzung von Passwörtern dann aktiv zu reduzieren, einer der Wege sein wird, wie Disney seine Streaming-Dienste in wirklich profitable Geschäfte verwandeln will.Streaming-Anbieter Netflix hatte bereits im Mai 2023 in den USA ein Programm gestartet, um die gemeinsame Nutzung von Passwörtern einzuschränken. Personen, die nicht im selben Haushalt leben, aber gemeinsame Netflix-Konten nutzen, wurden extra zur Kasse gebeten. Zumindest für Netflix aufzugehen, da das Unternehmen seine Abonnentenzahlen weiter erhöht hat. Allein im vierten Quartal 2023 kamen 13,1 Millionen neue zahlende Nutzer hinzu, was deutlich über den Prognosen lag.