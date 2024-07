Fantastic Four und Thunderbolts* - erste Bilder und neue Informationen

Wie bereits im Beitrag zur MCU-Rückkehr von Robert Downey Jr. er­wähnt, kann Marvel gute Presse gut gebrauchen, denn zuletzt steckte das Filmfranchise in der Krise. Auf der San Diego Comic-Con gelang das, denn auch Fantastic Four konnte das Fan-Feuer neu entfachen.

Die Fantastischen Vier haben aufgrund gleich mehrerer miserabler Filmumsetzungen heutzutage einen schlechten Ruf, doch im Marvel-Kontext kann man die Bedeutung des 1961 von Stan Lee and Jack Kirby erschaffenen Quartetts nicht oft genug betonen. Denn mit Mister Fantastisch, Die Unsichtbare, Die Fackel und Das Ding wurde die moderne Ära von Marvel Comics eingeläutet. Bis dahin waren Comics nämlich "Kinderkram", mit The Fantastic Four begann Marvel, Erwachsene für solche Geschichten zu begeistern - auch weil Marvel-Helden und -Schurken nie nur gut oder nur böse waren und sind.Deshalb weiß man auch bei Marvel Studios, wie wichtig der neue Fantastic-Four-Film historisch ist. Es ist auch das erste Mal, dass sich Marvel selbst daran versucht, denn früher lagen die Rechte bei 20th Century Fox - wo man eben gleich mehrere Versuche vermasselt hat. Doch das Studio wurde vor einigen Jahren von Disney übernommen und damit kehrten X-Men und eben auch Die Fantastischen Vier nach Hause zurück.Auf der San Diego Comic-Con zeigte man auf einem Panel auch die ersten Bilder aus dem für das nächste Jahr (25. Juli 2025) angekündigten Projekts und enthüllte auch den Untertitel: First Steps. Marvel Studios-Chef Kevin Feige bestätigte, dass der Film in den 1960er-Jahren eines alternativen Universums spielen wird und präsentierte auch einen ersten Teaser.Diesen können wir bis jetzt nicht zeigen, da er bislang nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, Marvel löscht auch fleißig durchgesickerte abgefilmte Versionen (die allerdings zumeist in mehr als bescheidener Qualität vorliegen). Darin kann man die Helden erstmals sehen, aber auch den Bösewicht Galactus alias Weltenzerstörer.Die Thunderbolts gehören zu den etwas weniger bekannten Marvel-Helden, das liegt auch daran, dass sie erst 1997 erschaffen wurden. Marvel-Kenner werden hier ein großes "Aber!" rufen, wir wollen aus (möglichen) Spoiler-Gründen auf weitere Erklärungen verzichten. Der Film zu Thunderbolts* wurde bereits vor zwei Jahren angekündigt, hatte damals aber noch keinen Asterisk im Titel. Das Sternchen wollte Marvel Studios-Chef Kevin Feige auch nicht erklären und meinte, dass das erst nach der Veröffentlichung des Filmes geschehen werde.Thunderbolts* ist jedenfalls der finale Film der Phase 5 des MCU (Start: 2. Mai 2025) und beinhaltet Figuren wie Red Guardian (David Harbour), Winter Soldier (Sebastian Stan), Taskmaster (Olga Kurylenko) und Florence Pugh (Yelena). Marvel zeigte in San Diego auch einen kurzen Teaser dazu, auch dieser wurde aber bislang nicht von Marvel allgemein freigegeben.