Atlanta drängt Microsoft: Erfüllt Versprechen oder gebt das Land zurück

Ein riesiger Campus, bis zu 15.000 neue Arbeitsplätze: Microsoft hatte in Atlanta große Pläne, dann kam die Coronapandemie. Jetzt meldet sich die Stadt zu Wort und bittet den Konzern, seine "Versprechen" einzulösen oder das gekaufte Land wieder zurückzugeben.

Treffen steht an

Zusammenfassung Microsofts große Pläne in Atlanta durch Pandemie gestoppt

Stadt bittet Konzern um Einlösung der Versprechen

Bis zu 15.000 Arbeitsplätze auf dem Campus geplant

Seit Ankündigung 2021 ist Projekt ins Stocken geraten

Bürgermeister fordert Entwicklung oder Rückgabe des Landes

Atlanta abhängig von Einnahmen aus langfristigen Projekten

Treffen zur Klärung der Zukunft des Projekts geplant

Seit der Coronapandemie haben viele Unternehmen und fast alle großen Konzerne ihre Pläne für den Bau neuer Immobilien auf den Prüfstand gestellt. Das wird zunehmend zum Problem für Städte, die fest mit den Einnahmen aus den oft langfristig angelegten Projekten gerechnet hatten. Genau so ergeht es jetzt Atlanta, das sich fast schon flehend an Microsoft richtet.2021 hatte Microsoft den großen Plan verkündet, im Viertel Grove Park in Atlanta einen Campus mit bis zu 15.000 Arbeitsplätzen erreichen zu wollen. Wie der Bürgermeister der Stadt, Andre Dickens, jetzt in einem Interview mit Bloomberg ( Paywall ) schildert, ist das Projekt seither aber vollständig zum Erliegen gekommen. Das Problem: Microsoft lässt die Stadt offenbar völlig im Unklaren darüber, was man mit dem Gelände vorhat.Wie Dickens betont, hoffe er nach wie vor, dass Microsoft das Grundstück selbst bebauen will. Viel wichtiger für seine Stadt sei allerdings, dass sich auf dem Gelände überhaupt etwas bewegt. "Wir wollen wirklich, dass sie das Grundstück entwickeln oder es uns zurückgeben, damit wir es entwickeln können. Selbst wenn Sie nicht wissen, was Sie machen wollen, lassen Sie uns einfach wissen, was Sie nicht tun können", so der Bürgermeister.Dickens kündigt an, dass er in einem Treffen mit dem Konzern in der nächsten Woche die Zukunft des Projekts auf den Prüfstand stellen und Klarheit schaffen wolle. Microsoft lehnt zum aktuellen Zeitpunkt ab, die Angelegenheit zu kommentieren. Nach dem Meeting in der nächsten Woche wird man wohl erfahren, ob Atlanta sich in Grove Park ganz neu aufstellen muss.