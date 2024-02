Rockstar Games: GTA-6-Entwicklung erreicht ihre finale Phase

Die Entwicklung von GTA 6 befindet sich in der Endphase. Dafür ruft Rockstar Games seine Mitarbeiter aus dem Home-Office zurück ins Büro - alles für die "Produktivität und Sicherheit." Bis zum Release im nächs­ten Jahr sollen so unter anderem auch Leaks verhindert werden.

Rockstar Games

Ohne Home-Office zum GTA-6-Release

Grand Theft Auto 6 - Rockstar Games stellt GTA 6 offiziell vor

Kündigt sich eine neue Crunchtime an?

Zusammenfassung GTA 6 in Endphase, Rockstar ruft ins Büro zurück

Release von GTA VI für 2025 ohne genaues Datum

Mitarbeiter unzufrieden mit Rückkehr ins Büro

Leaks verhindern durch Arbeit aus dem Büro

GTA 6 erscheint auf PS5 und Xbox Series X|S

Vice City und Leonida als Spielorte bestätigt

Erstmals weibliche Hauptfigur spielbar

Für die Entwickler des neuen Grand Theft Auto VI heißt es jetzt "Return to Office." Ab April sollen alle beteiligten Mitarbeiter an fünf Tagen pro Woche aus den Büros der Take-Two-Tochter Rockstar Games heraus arbeiten, wie es in einem internen Schreiben von Head of Publishing Jenn Kolbe heißt.Laut Bloomberg-Reporter Jason Schreier sind die Rockstar-Mitarbeiter mit diesem Aufruf alles andere als zufrieden. Kolbe führt Produktivitäts- und Si­cher­heits­grün­de an, die für eine Rückkehr in den Büroalltag sprechen sollen. Eine mögliche Reaktion auf den zurückliegenden GTA-6-Leak, der in den Medien für große Aufmerksamkeit sorgte."Mit diesen Änderungen sind wir jetzt in der besten Position, um das nächste Grand Theft Auto in der Qualität und mit dem Feinschliff zu entwickeln, den es unserer Meinung nach braucht, und einen Veröffentlichungsplan zu erstellen, der dem Umfang und den Ambitionen des Spiels entspricht", schreibt Kolbe.Zwischen den Zeilen könnte man harte Arbeit und viele Überstunden herauslesen. Rockstar Games wurden bereits vor Jahren für seine "Crunchtime" kritisiert. Während der Entwicklung von Red Dead Redemption 2 (RDR2) war von 100-Stunden-Arbeitswochen zu lesen. Nach harscher Kritik versprach Rockstar jedoch, Crunchtimes zukünftig möglichst vermeiden zu wollen.Im November wurde der Release von GTA 6 für das Jahr 2025 angekündigt. Ein konkretes Datum nannte man allerdings nicht. Vorerst nur auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S , bringt der Open-World-Shooter Spieler zurück nach Vice City und den fiktiven US-Bundesstaat Leonida. Erstmals wird es dabei möglich sein, in die Rolle einer weiblichen Protagonistin zu schlüpfen.Alle Details rund um Grand Theft Auto VI, News, Trailer und Gerüchte findet ihr in unserem großen GTA 6: Release, Trailer und Gerüchte - Alle Infos im Überblick , das stetig aktualisiert wird.