Ex-Rockstar-Entwickler: Schraubt die Erwartungen an GTA 6 herunter

Ende 2023 hat Rockstar die langjährigen Spekulationen mit dem Trailer zu Grand Theft Auto 6 endlich beendet. Dieser war zweifellos sehens­wert, aber eben auch "nur" ein erster Teaser . Ein ehemaliger Entwickler warnt nun vor allzu hohen Erwartungen.

Rockstar Games

Trailer zu GTA 6: 90 Sekunden purer Hype

Grand Theft Auto 6 - Rockstar Games stellt GTA 6 offiziell vor

"Bestes GTA-Spiel"

Zusammenfassung Rockstar enthüllte Ende 2023 den ersten Teaser zu GTA 6

Ehemaliger Entwickler warnt vor zu hohen Erwartungen an GTA 6

Trailer zeigt keine konkreten Spielszenen, weckt dennoch große Hoffnungen

Obbe Vermeij empfiehlt, Erwartungen an das neue Spiel zu dämpfen

Technologischer Sprung zwischen PS4 und PS5 nicht so groß wie früher

Vermeij: GTA 6 wird trotzdem das beste Spiel auf dem Markt sein

Kein direkter Einblick in Entwicklung, da Vermeij 2009 Rockstar verließ

GTA-6-Macher Rockstar Games ist sicherlich ein Meister der Inszenierung und deshalb verwundert es nicht, dass der Hype nach der Veröffentlichung des ersten und bisher einzigen Trailers gewaltig ist. Dennoch kann und muss man das rund 90 Sekunden lange Video mit einer gehörigen Portion Vorsicht genießen, denn konkrete Spielszenen sind darin nicht zu sehen. Die Erwartungen sind dennoch groß, doch die Frage ist: Kann der sechste Teil der Reihe diese auch erfüllen?Darauf wurde auch der ehemalige Rockstar-Entwickler Obbe Vermeij vom YouTuber SanInPlay angesprochen (via Screen Rant ). Vermeij sollte es durchaus wissen, da er zwischen GTA 3 und GTA 4 bei Rockstar die Position des Technical Director innehatte. Er meinte nun zu GTA 6, dass die Fans besser ihre Erwartungen etwas reduzieren sollten, da er nicht glaubt, dass sich der neueste Teil "sehr stark von GTA 5 unterscheiden wird".Vermeij führte das auf Basis der PlayStation-Versionen aus: So meinte der Konsolentechnik-Experte, dass es zwischen PlayStation 2 und PlayStation 3 einen massiven technologischen Sprung gegeben habe, zwischen PS4 und PS5 gebe es keinen vergleichbar dramatischen Unterschied. Das bedeutet aber nicht, dass Grand Theft Auto 6 ein schlechtes Spiel sein werde, laut dem Entwickler werde GTA 6 dennoch das "beste Spiel da draußen" sein.Er räumte allerdings selbst ein, dass er keinen direkten Einblick in die Entwicklung von GTA 6 hat, schließlich hat er Rockstar Games bereits 2009 verlassen. Dennoch hat das, was er sagt, Hand und Fuß. Denn in der Tat sind die Verbesserungen bei der aktuellen Konsolengeneration zwar sichtbar, sie sind aber eben nicht so dramatisch wie vor zehn oder zwanzig Jahren. Freilich kann und muss man auch davon ausgehen, dass Rockstar versuchen wird, die Möglichkeiten der PS5 sowie Xbox Series X auszureizen.