Huawei Pocket 2 Flip-Falt-Smartphone mit Kirin 9000S trotzt Embargo

Huawei hat für China das neue Huawei Pocket 2 vorgestellt und bringt somit ein neues Foldable-Smartphone mit vertikal aufklappbarem Dis­play auf den Markt, das sich sämtlichen westlichen Sanktionen ent­ge­gen­stellt. Allerdings ist das Gerät deutlich teurer als erwartet.

Huawei

Vier Kameras, davon eine mit Hyperspektral-Sensor

Rein chinesische CPU unter der Haube

Zusammenfassung Huawei stellt neues Foldable Huawei Pocket 2 vor

Preis ab ca. 1000 Euro, teurer als erwartet

6,94 Zoll OLED-Display, dynamische Bildrate 1-120 Hz

"Zero-Gap"-Scharnier für faltenfreies Zusammenklappen

Vier Kameras integriert, Hauptkamera mit 50 MP

Neuer Kirin 9000S Chip, 5G-fähig, 7nm Prozess

Verkaufsstart in China, ab 7499 Yuan (ca. 960 Euro)

Eigentlich war man davon ausgegangen, dass Huawei im ersten Quartal 2024 ein besonders günstiges Smartphone mit faltbarem Display vorstellen würde. Jetzt hat man das Huawei Pocket 2 zwar tatsächlich enthüllt, mit Preisen ab umgerechnet fast 1000 Euro ist das neue Foldable aber auch für chinesische Verhältnisse viel teurer als gedacht. Ein internationaler Launch ist somit extrem unwahrscheinlich.Für so viel Geld bietet Huawei mit dem Pocket 2 aber auch das Beste, was der von vielen Sanktionen der USA und anderer westlicher Länder gebeutelte chinesische Konzern aktuell liefern kann. Im Zentrum des Geschehens steht hier ein 6,94 Zoll großes OLED-Panel auf LTPO-Basis, das mit 2690 x 1136 Pixeln arbeitet und eine dynamisch anpassbare Bildwiederholrate zwischen einem und 120 Hertz bietet.Das Panel ist in der Mitte faltbar, wobei Huawei von einem "Zero-Gap"-Scharnier spricht, also beide Gehäusehälften ohne Abstand aufeinander aufliegen sollen, wenn man das Gerät zusammenklappt. Auf der Außenseite befindet sich ein mit 1,15 Zoll Durchmesser relativ kleines Zusatzdisplay auf OLED-Basis, das mit 340 x 340 Pixeln für einfache Aufgaben wie Benachrichtigungen herhalten soll.Den Platz auf dem Deckel nutzt Huawei lieber für die Integration von insgesamt vier Kameras. Die Hauptkamera bietet 50-Megapixel-Auflösung und eine f/1.6-Blende sowie einen optischen Hardware-Bildstabilisator. Letzteres gilt auch für die Zoom-Kamera mit acht Megapixel Auflösung und f/2.4-Blende.Hinzu kommt auch noch eine 12-Megapixel-Kamera mit F/2.2-Blende sowie eine Hyperspektral-Kamera mit zwei Megapixeln, die die Intensität von UV-Strahlung ermitteln kann, um das Auftragen eines entsprechenden Hautschutzes zu empfehlen. Die Frontkamera des Huawei Pocket 2 bietet 10,7 Megapixel und soll wie alle anderen Kameras des Geräts 4K-Videoaufnahmen erlauben. Der zweigeteilte Akku des Huawei Pocket 2 ist insgesamt 4520mAh groß und damit für ein Flip-Foldable sehr üppig dimensioniert.Besonders hervorzuheben ist beim Huawei Pocket 2 aber die Plattform. Als technische Basis dient nämlich der Huawei HiSilicon Kirin 9000S. Dabei handelt es sich um die erste neue 5G-fähige Smartphone-Plattform für High-End-Geräte, die Huawei seit dem Inkrafttreten des US-Embargos gegen den Konzern eingeführt hat. Der Chip wird von Huaweis chinesischem Fertigungspartner SMIC in einem relativ modernen Prozess produziert, der eine Strukturbreite von sieben Nanometern aufweist.Der Chip bietet insgesamt eine weitestgehend moderne Ausstattung inklusive eines 5G-Modems und feierte bereits im Huawei Mate 60 Pro seine Premiere. Die USA reagierten auf den Launch äußerst allergisch und haben seitdem ihr Vorgehen gegen die chinesische Chipindustrie und SMIC im Speziellen noch einmal deutlich verschärft.Der High-End-SoC aus chinesischer Produktion wird hier immer mit 12 Gigabyte RAM und einem internen Speicher mit 256 oder 512 GB bzw. einem Terabyte Kapazität kombiniert. In einer speziellen Art-Edition, die äußerlich aufwendiger gestaltet wurde, ist das Huawei Pocket 2 auch mit 16 GB RAM und 1 TB internem Speicher zu haben.Das Huawei Pocket 2 soll ab heute in China verkauft werden, wo es zu Preisen ab 7499 Yuan angeboten wird, was umgerechnet gut 960 Euro entspricht. Als Betriebssystem läuft das "Google-freie" Huawei Hongmeng OS, das international als HarmonyOS bekannt ist. Das Pocket 2 ist übrigens nach IP68 zertifiziert.